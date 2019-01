Durch positives Karma zum grossen Pokergewinn

24.01.19

Beim Main Event des PokerStars Caribbean Adventure (PCA) sorgte der 67-jährige Scott Wellenbach für Schlagzeilen. Der aus Kanada stammende Buddhist setzte sich gegen ein starkes Teilnehmerfeld durch und erzielte mit seiner Strategie den dritten Platz. Den Gewinn von 671.240 US-Dollar wird er an eine Charity-Organisation spenden.



Wellenbach qualifizierte sich über ein 500 US-Dollar Buy-In Online-Turnier für das Pokerevent auf den Bahamas. Pokern helfe ihm beim Praktizieren des Buddhismus, da er sich intensiv mit den Höhen und Tiefen seines Geistes beschäftige, so Wellenbach.

Bereits bei früheren Turnieren hatte Wellenbach größere Summen erzielt und sie an Wohltätigkeitsorganisationen gespendet. Zuletzt gewann er während des PokerStars Events in Barcelona 72.000 US-Dollar, die er an ein buddhistisches Kloster zur Bildung junger Nonnen weitergab. Sein positives Karma half dem Kanadier scheinbar auch während des Main Events auf den Bahamas, denn dieses Mal gewann Wellenbach seine persönliche Rekordsumme von 671.240 US-Dollar. An welche Wohltätigkeitsorganisation sein Preisgeld geht, steht derzeit noch nicht fest.



Das PCA zählt zu den spannendsten Live-Pokerevents der Welt und findet seit 2014 jedes Jahr auf den Bahamas statt. Neben Scott Wellenbach sorgten bereits zu Beginn der Pokerturnierserie 1.039 Spieler bei dem PokerStars Players No Limit Hold'em Championship (PSPC) für erste Schlagzeilen, indem sie mit mehr als 26.455.500 US-Dollar den größten Preispool eines 25.000 US-Dollar Buy-In Turniers generierten.

Weitere Hintergrundgeschichten finden Sie auf dem PokerStars-Blog.



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an pokerstars@grayling.com.

(lifePR) (