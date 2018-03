ROCCO Forte Villa Kennedy ernennt Iris Königsdorff zur PR Managerin und Marcel Gimbel zum F&B Manager

Rocco Forte Villa Kennedy ernennt neue PR Managerin: Seit Februar 2018 zeichnet Iris Königsdorff für den Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Fünf-Sterne-Superior-Hauses verantwortlich. Bis zuletzt war Königsdorff als PR & Communications Managerin EMEA der Fossil Group Europe aktiv. Sie berichtet nun direkt an Daniela Fette-Rakowski, Hotel Managerin des Frankfurter Luxushotels.



„Mit Iris Königsdorff hat die Villa Kennedy eine erfahrene PR-lerin gewinnen können, die seit vielen Jahren in der Hotel- und Unternehmenskommunikation zuhause ist“, freut sich Daniela Fette-Rakowski. „Wir versprechen uns von ihrer breitgefächerten Branchenkenntnis und ihrer Vertrautheit mit allen Facetten der Kommunikation, spannende, neue Impulse, um die Villa Kennedy und die Marke Rocco Forte Hotels auf den lokalen, nationalen und internationalen Märkten kommunikativ weiter zu etablieren.”



Ebenfalls neu wurde die Stelle des F&B Manager besetzt: Seit Januar 2018 zeichnet Marcel Gimbel für den Food & Beverage Bereich des Fünf-Sterne-Superior-Hauses Rocco Forte Villa Kennedy mit Restaurant Gusto, JFK Bar, In Room Dining und Banquet Operations verantwortlich. Er berichtet direkt an Daniela Fette-Rakowski, Hotel Managerin des Frankfurter Luxushotels.



General Manager Georg Plesser freut sich über den erfahrenen Neuzugang: „Mit Marcel Gimbel haben wir einen F&B Manager gefunden, der sich nicht nur perfekt in der internationalen Luxushotellerie und Gourmetgastronomie, sondern auch in Frankfurt bestens auskennt. Wir versprechen uns von seiner weltweiten Expertise innovative Impulse, um mit der Villa Kennedy neue Gastro-Trends für die Region zu setzen. Herr Gimbel ist schon jetzt ein äußerst wichtiger Bestandteil unseres Teams und wir sind davon überzeugt, dass er seine zukünftigen Aufgaben mit Bravour meistern wird.“

Villa Kennedy, a Rocco Forte hotel

Die Rocco Forte Villa Kennedy ist das erste von drei Rocco Forte Hotels in Deutschland und liegt an der Frankfurter Kennedyallee am südlichen Ufer des Mains. Zentrum des Fünf-Sterne-Superior Hotels ist die Villa Speyer, die 1901 als Residenz einer Frankfurter Bankiersfamilie erbaut wurde und heute als wahre Oase in der pulsierenden Finanz-Metropole gilt. Zusammen mit den neuen Anbauten umfasst die Villa Kennedy 163 Zimmer, inklusive 36 Suiten, das italienische Restaurant



Gusto und die JFK Bar sowie einen 1000m² großen Wellnessbereich. Darüber hinaus verfügt das Hotel über Veranstaltungsräume für bis zu 320 Personen, ausgestattet mit neuester Technologie, sowie eine öffentliche Tiefgarage mit Stellplätzen für Hotelgäste. Weitere Informationen unter roccofortehotels.com



Über Rocco Forte Hotels



Die Rocco Forte Hotels sind eine Gruppe von 11 individuellen Hotels und Resorts, die 1996 von Sir Rocco Forte und seiner Schwester Olga Polizzi gegründet wurden. Alle Hotels sind auf ihre Weise Sehenswürdigkeiten – alte oder neue – und befinden sich in wundervollen Gebäuden in außergewöhnlicher Lage. Unter der Leitung einer Familie, die bereits in vierter Generation in der Hotellerie tätig ist, eint alle Häuser der unverwechselbare Serviceansatz, ihren Gästen das bestmögliche Erlebnis in der jeweiligen Stadt und Umgebung zu gewährleisten. Die Rocco Forte Hotels umfassen: Hotel de Russie in Rom, Hotel Savoy in Florenz, Verdura Resort auf Sizilien, The Balmoral in Edinburgh, Brown’s Hotel in London; The Charles Hotel in München, Villa Kennedy in Frankfurt am Main, Hotel de Rome in Berlin, Hotel Amigo in Brüssel, Hotel Astoria in Sankt Petersburg, Assila Hotel in Jeddah.



Kommende Neueröffnungen: Shanghai 2019, Rom 2018

