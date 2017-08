Neue Hochzeitsmesse 'Yes' am 14. und 15. Oktober im The Ritz-Carlton

Die neue Hochzeitsmesse ‚Yes‘ empfängt am 14. und 15. Oktober erstmals ihre Gäste im The Ritz-Carlton, Wolfsburg. Insgesamt präsentieren gut 40 Aussteller Brautmode, Schmuck, Fotografie, Dekoration und Eventmöglichkeiten. Erfahrene Hochzeitsplaner beraten die Besucher vor Ort, um den Hochzeitstag zu einem ganz einzigartigen Erlebnis zu machen.



Bei den Modenschauen werden am gesamten Wochenende die aktuellen Trends für den Gang vor den Altar oder das Standesamt gezeigt. Am Samstag schließt die After-Show-Party den ersten Veranstaltungstag ab. Als Special Guest am Sonntag führt Wedding Planner Froonck, bekannt aus den Medien und seiner Sendung „4 Hochzeiten und eine Traumreise“, die Gäste durch das Programm der Modenschau. Er sagt: „Meine erste eigene Hochzeitsmesse durfte ich vor vielen Jahren mit dem The Ritz-Carlton durchführen, umso mehr freue ich mich, dieses neue Projekt im ganz besonderen Ambiente des The Ritz-Carlton, Wolfsburg zu unterstützen.“



Hochzeitsmesse ‚Yes‘ im The Ritz-Carlton, Wolfsburg am 14. Oktober von 12-20 Uhr mit anschließender After-Show-Party sowie am 15. Oktober von 12-18 Uhr. Modenschauen am Samstag, 14. Oktober um 14, 16 und 19 Uhr; Sonntag, 15. Oktober um 14 und 16 Uhr.



Vorbestellung der Tickets über The Ritz-Carlton, Wolfsburg unter 05361-607091, per E-Mail ccr.wolfsburg@ritzcarlton.com oder direkt über die Aussteller; Tagestickets kosten 10 Euro pro Person im Vorverkauf, 15 Euro an der Tageskasse.



Freuen Sie sich auf die folgende Aussteller: Agentur Traumhochzeit, Sahnefoto Wolfsburg, Carinokarten, Ehme de Riese, Trauringstudio.de, Modehaus Hempel, DJ HXL, Lufties-Ballons, Noni Brautmode aus Köln, Aleyda & Cino, Das Brautkleid, Marry Poppins, Black Pearl Brautmode, Schwarz Brautmoden, Men’s Gala, Seidendeko, The Wedding Trees, Giovanna Barletta Friseur & Kosmetik, Blumen Klarhöfer, Verleih und Dekoration, Phil’s Events, Pastor2go, Ergonomische Trauringe, Dekopoint und mehr.

The Ritz-Carlton, Wolfsburg

Das The Ritz-Carlton, Wolfsburg verfügt über 170 Zimmer und Suiten und liegt inmitten der Autostadt in Wolfsburg, dem Kompetenz- und Erlebniszentrum rund um das Thema Mobilität. Architektonisch eindrucksvoll als offener Kreis gebaut, bietet das vielfach prämierte Luxushotel sieben Konferenzräume, die Restaurants Aqua, Terra und Hafenterrasse, die Lobby Lounge, das Deli sowie die Newman's Bar. Über 600 Kunstwerke mit dem Schwerpunkt der Fotografie prägen das Ambiente des Hauses, ebenso wie die modern-klassische Ausstattung von Elliott Barnes. Weitere Informationen und Buchungen unter Telefon 05361-607000 und im Internet www.ritzcarlton.de





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren