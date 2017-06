The Ritz-Carlton - Neu, am weißen Strand von Koh Samui

The Ritz-Carlton, Koh Samui. Ein stolzes Haus mit einem großen Namen. Die Münchner Kommunikationsagentur Lueers/Faust Partner PR freut sich über diesen neuen Kunden.



Auf Koh Samui, Thailands zweitgrößter Insel, befindet sich das 175 Suiten Resort und seine Pool Villen; eingebettet in einen Hain aus Kokospalmen. Das Design spiegelt die lokale Architektur wider. Das Interieur ist von zeitloser Schönheit und Eleganz geprägt. Zarte Farbtöne vermitteln ein Gefühl von Wärme, große Fensterfronten und Verandas lassen viel Licht in die Räume, wodurch in den privaten Refugien eine leichte, großzügige und freundliche Atmosphäre entsteht. Der Blick schweift auf die verschwenderisch angelegten Gärten oder weit über den Ozean, bis zum Horizont des Golfs von Thailand.



Im Herbst öffnet das The Ritz-Carlton, Koh Samui seine Tore.



Das Team von Lueers/Faust Partner PR freut sich darauf, es Ihnen und Ihren Lesern vorzustellen.



Seit der Agentureröffnung im Dezember 2003 betreut das PR Team beständig exklusive Luxusresorts und Spas aus dem Premiumsegment. Zu den Kunden von Lueers/Faust Partner PR gehören unter anderem die Six Senses Hotels Resorts Spas, die mit ihren zahlreichen Resorts und Spas in den unterschiedlichsten Regionen der Welt vertreten sind sowie die JA Resorts & Hotels in Dubai, auf den Malediven und den Seychellen. Mit den Sabi Sabi Private Game Reserves vertritt die Agentur vier Luxus-Lodges mit exklusiven Safariprogrammen in Südafrika. Das Farol Hotel, ein Designjuwel an der Atlantikküste Portugals, die innovative Hotelbuchungsplattform ByHours.com, das Mountain Hideaway Graseck in Garmisch mit dem topmodernen medizinischen Präventionszentrum GAP Prevent, die exklusive vegane Spa Marke Vinoble Cosmetics sowie die Zil Pasyon Residenzen auf der Insel Félicité runden das Portfolio ab. Die Agentur hat ihr Büro im Herzen Münchens, in der Steinsdorfstr. 6, direkt am Ufer der Isar.

