Mehr Spaß in der Weihnachtsbäckerei - mit neuen, fröhlichen Dekoren von PICKERD

Richtige Backfans haben schon Ende September alles für die Weihnachtsbäckerei parat. Neben den traditionellen Plätzchenausstechern und erprobten Lieblingsrezepten dürfen dabei für den Spaßfaktor auch weihnachtliche Neuheiten nicht fehlen. Sie bieten immer wieder frische Inspiration fürs Backen und Dekorieren – so wie die neuen PICKERD Mini Kekse in Form von kleinen Lebkuchenmännchen, die süßen PICKERD Zucker-Aufleger Wichtel-Zauber und das PICKERD 3er Set Wichtel-Zauber mit glitzernden Streudekoren.



Winterliches Backvergnügen



Erst die zarte Note von Gewürzen wie Zimt, Nelken, Muskat und Anis verleiht Plätzchen und Co. ihren unwiderstehlich weihnachtlichen Geschmack. Das gilt auch für die neuen PICKERD Mini Kekse Lebkuchenmännchen. Die knackigen Kekse in Form kleiner Lebkuchenmännchen sind ideal zum Dekorieren von Cupcakes, Plätzchen, Torten und Desserts geeignet. Im praktischen, wiederverschließbaren Streubecher bleiben sie immer schön frisch und knusprig. So machen sie zum Beispiel auch als Dekor auf den Tellern einer weihnachtlichen Kaffeetafel eine gute Figur oder schmecken auch zum Snacken nebenbei wunderbar.



Für zusätzliche Abwechslung beim Dekorieren sorgen die PICKERD Zucker-Aufleger Wichtel-Zauber. Die fröhlichen Wichtel, Rentiere und Weihnachtsmützen werden aus weicher Zuckermasse handgefertigt und einzeln verpackt. In weihnachtlichem Rot und Grün sowie mit einem Hauch von Glitzer sind die acht Figuren in der Winterzeit perfekt als Highlight für Torten und Cupcakes geeignet. Passend zur Wichtelweihnacht ist das PICKERD 3er Set Wichtel-Zauber mit drei glitzernden Streudekor-Motiven – Wichteln, Wichtelwald (Rentier/Tannenbaum) und Zuckerstangen – eine schöne Ergänzung für winterliche Dekore auf Gebäck und Desserts.



Top-Marke wird von Verbrauchern geschätzt



Dass PICKERD mit hochwertigen Produkten und immer neuen, praktischen wie originellen Ideen bei Backfans in ganz Deutschland stark gefragt ist, zeigt nach 2018 nun die erneute Auszeichnung zur Top-Marke 2019 in der Kategorie Backzutaten/Backhilfen. Auf Basis des Verbraucher-Panels GfK Consumer Scan, das 30.000 Haushalte umfasst, ermittelt das Fachmagazin Lebensmittel Zeitung jedes Jahr die „Klassenbesten“ in 100 Warengruppen.



Im Handel



Die UVP für die PICKERD Mini Kekse Lebkuchenmännchen (42 g) beträgt 1,79 €. Die UVP für die PICKERD Zucker-Aufleger Wichtel-Zauber (8 Stück) sowie für das PICKERD 3er Set Wichtel-Zauber (67 g) liegen bei 3,79 €. Im Handel sind alle drei Dekore ab August 2019 verfügbar. Außerdem sind alle PICKERD Produkte auch unter www.pickerd.de erhältlich.

