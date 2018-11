Im Winter den Sommer genießen

09.11.18

Die Tage werden kürzer, die Nächte kälter. Langsam aber sicher hält der Winter Einzug. Grund genug, Wollmütze, Mantel und Handschuhe noch ein letztes Mal in diesem Jahr gegen Badehose, Sonnenbrille und Sommerkleid zu tauschen. Möglich ist das auf den Florida Keys & Key West. Aktuell lockt das subtropische Inselparadies mit einer durchschnittlichen Tagestemperatur von angenehmen 24°C. Bei aufregenden Wassersportabenteuern, atemberaubenden Sonnenuntergängen und frischem Seafood ist das winterliche Wetter in der Heimat schnell vergessen. Wir stellen Möglichkeiten zum Sonne tanken und Spaß haben auf der Inselkette vor.



Schwimmen wie Arielle

„Unter dem Meer, unter dem Meer. Wo wär das Wasser besser und nasser als es hier wär,“ sang einst Arielle die kleine Meerjungfrau und insgeheim wünschte sich so mancher Disneyfan, es der Badenixe gleichzutun und pfeilschnell durch das kühle Nass schießen zu können. Bei Key Largo Ocean Sirens ist das jetzt möglich. Neben spannenden Infos über die Geschichte der geheimnisvollen und schönen Meereswesen lernt man in der Meerjungfrauen Lagune, wie man sich als echte Meerjungfrau bewegt. Danach wartet das bunte Korallenriff darauf, bei einem Schnorchelausflug erkundet zu werden. Buchbar sind Halb- oder Ganztageskurse, wer mag, kann sich bei einem Fotoshooting als Nixe in Szene setzen lassen. oceansirens.com



Segel setzen und ab in den Sonnenuntergang

Überall auf den Keys warten spektakuläre Sonnenuntergänge auf Besucher. Mit eine der schönsten Arten einen Sonnenuntergang zu erleben ist wohl an Bord eines Segelschiffs. Nichts geht über das Gefühl, geradewegs in die im Meer versinkende Sonne hineinzusegeln. Auf dem luxuriösen Schooner America 2.0 werden während des zweistündigen Törns Champagner und köstliche Hors d’Oeuvres zum farbgewaltigen Spektakel serviert. Umgeben wird man dabei von nichts als klarem Wasser und der untergehenden Sonne. sail-keywest.com



Abtauchen und die Unterwasserwelt erleben

Wer auf den Florida Keys & Key West ist sollte sich die beeindruckende und farbenfrohe Welt des größten Korallenriffs der kontinentalen USA nicht entgehen lassen. Taucher und Schnorchler gleichermaßen können die bunten Korallen und die flinken Riffbewohner bei einem Ausflug bestaunen. Tägliche Touren werden unter anderem im John Pennekamp Coral Reef State Park, dem ersten Unterwasserschutzgebiet der USA, angeboten. Wer nicht nass werden möchte, kann vom Glasbodenboot aus einen Blick aufs Riff werden. pennekamppark.com



Den silbernen König der Meere füttern

Ein spaßiges, kostengünstiges und kurzweiliges Vergnügen für Klein und Groß wartet in Robbie’s Marina auf Besucher. Für knapp sechs Dollar darf man mit einem Eimer voll Fisch hinaus aufs Dock und die hungrigen, silbernen Tarpune füttern, die bereits im Wasser auf den nächsten Leckerbissen warten. Einige freche Pelikane schnappen ihnen die Happen vor der Nase weg. Viel Spaß und tolle Fotos sind garantiert. Zur Stärkung kann man nach der Fütterung in das im Hafen gelegene Hungry Tarpon Restaurant gehen. robbies.com



In der Florida Bay paddeln

Die seichten und unberührten Gewässer der Florida Bay vor Islamorada eignen sich perfekt zur Erkundung bei einem Paddleboard Ecoabenteuer mit KeyZ Charters. Ganz nah kommt man den scheuen Bewohnern, die es sich zwischen Seegräsern gemütlich gemacht haben. Bei einer Tour kriegt man nicht selten Stachelrochen, Riffhaie, Schildkröten und Defline zu Gesicht. Gästeführer helfen Anfängern bei ihren ersten Versuchen auf dem Paddleboard und begleiten erfahrene Paddler in die schönsten Ecken der Florida Bay. keyzcharters.com

