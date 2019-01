The Biltmore Miami - Zurück in eine neue Ära

28.01.19

Das 1926 erbaute „The Leading Hotels of the World”-Mitglied The Biltmore gilt heute als Wahrzeichen der Stadt Coral Gables. Das geschichtsträchtige Haus war bereits in seinen jungen Jahren beliebter Treffpunkt für die High Society. In diesem Jahr erstrahlt das National Historic Landmark der USA nach einer 30 Millionen Dollar Renovierung in neuem Glanz.



Nach umfangreichen Restaurierungsarbeiten beginnt im The Biltmore 2019 eine neue Ära. Um an die Gründerversion von George Merrick Anfang des 20. Jahrhunderts anzuknüpfen wurden die Lobby, alle Zimmer, Suiten sowie Flure und die Holzaufzüge renoviert. Dabei wurden die historische Eleganz und der Glamour der alten Welt neu inszeniert.



Verantwortlich für das neue Design des Biltmore Hotel sind die Architekturbüros D'Shakil Designs und Studio 5 Design + Architecture. Die 271 renovierten Zimmer inklusive 133 Suiten sind in einem eleganten Farbspiel aus Pflaume, Silber und Goldakzenten gehalten. Verspielte Edelsteinleuchter über gemütlichen Kingsize-Betten, Stuckarbeiten an der Decke sowie edle Stoffe wie Samt und bestickter Damast bieten Gästen einen prunkvollen Rückzugsort. Handgemalte Fresken an den Gewölbedecken, polierte Tarvertinböden, verzierte Marmorsäulen und geschnitzte Mahagonimöbel schmücken die öffentlichen Bereiche. Die Zimmer des Biltmore Hotels strahlen Charme und traditionelle Eleganz aus und bieten entweder einen Ausblick auf die Skyline der Stadt, den Pool des Hotels oder auf den Golfplatz.



Golfvergnügen auf Meisterschaftsniveau



Der 1925 von Donald Ross entworfene 18-Loch-, 71-Par-Championship-Golfplatz wurde ebenfalls aufwendig restauriert. Die bisher 6.128 Meter lange Golfanlage wurde an den Originalentwurf von 1925 angepasst. Neue Bunker erlauben fortan mehr Bewegung auf den Fairways und ein Signature-Hole bietet eine neue Herausforderung. Somit erstreckt sich die Anlage nun auf 6.400 Meter Länge. Zusätzlich wurden auf allen Tees, Fairways und Greens neues Bermuda-Gras angelegt und die Bereiche des Kurzspiels als auch der Driving Range optimiert. Dadurch entspricht der Kurs Meisterschaftsniveau.

