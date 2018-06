ThaliaCampus - Theatertage für Studierende vom 28. bis 30. Juni 2018

Vom 28. Juni bis 30. Juni 2018 finden die Theatertage für Studierende Thalia Campus zum inzwischen 14. Mal statt.



In Workshops und Führungen bieten sie Einblicke in die Welt des Theaters hinter und auf der Bühne.



Was macht eigentlich ein Dramaturg? Wie arbeitet die Kostümabteilung? Wie läuft der Probenprozess ab? Und was bedeutet es eigentlich genau, Regie zu führen?



Angelehnt an die Inszenierungen von „Hänsel & Gretel“, „Auerhaus“, „Tartuffe“, „Dancer in the Dark“ und „Die Stunde da wir nichts voneinander wußten“ finden Begegnungen und Workshops im Thalia am Alstertor und in der Gaußstraße in Altona statt. Thalia-Mitarbeiter aus den Abteilungen Kostüm, Video, Fotografie, Dramaturgie, Regie und Schauspiel vermitteln praxisnahe Eindrücke aus dem Theateralltag.



In der Kombination von Workshop und Vorstellung erleben Studierende Probenprozesse im Schnelldurchlauf.



Die Vorstellungsbesuche im Thalia und im Thalia in der Gaußstraße kosten in diesem Zeitraum für Studierende nur 8 Euro, die Teilnahmegebühr für Workshops beträgt 5€



Aktuell berichten die ThaliaCampus-Botschafter bereits über die Inszenierungen, bei den Theatertagen näher betrachtet werden.



Karten an der Thalia Tageskasse oder unter 040. 32 81 44 44, Einführungen und Nachgespräche sind kostenfrei.



Alle Informationen und Workshops, sowie die Berichte der ThaliaCampus-Botschafter unter thalia-theater.de/campus

