Doppelter Erfolg für den Thalia-Regienachwuchs - Die jungen Regisseurinnen Leonie Böhm und Johanna Louise Witt zeigen ihre Inszenierungen beim Festival "Radikal jung" in München

Gleich mit zwei Inszenierungen junger Regisseurinnen ist das Thalia Theater beim diesjährigen Festival für junge Regie „Radikal jung“, dem Seismograph für die Regie-Avantgarde, am Münchner Volkstheater vertreten. Leonie Böhms „Nathan die Weise“ nach Gotthold Ephraim Lessing eröffnet das Festival am 28. April 2017 mit Birte Schnöink und Steffen Siegmund. Ihre Thalia-Kollegin Johanna Louise Witt ist mit „Wenn die Rolle singt oder der vollkommene Angler“ von und mit Thomas Niehaus und Paul Schröder eingeladen und vom 1. bis zum 3. Mai für vier Vorstellungen zu sehen.



Leonie Böhm; 1982 geboren, studierte Bildende Kunst an der Kunsthochschule Kassel und schloss das Studium 2011 als Meisterschülerin bei Urs Lüthi ab. Die im Rahmen ihres Schauspielregiestudiums an der Theaterakademie der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg entstandenen Regiearbeiten „Bittere Tränen“ (2014) und „Kasimir und Karoline“ (2015) wurden zu zahlreichen Gastspielen eingeladen (u.a. Nachtasyl/Thalia Theater Hamburg, OUTNOW Festival/Theater Bremen, Young Artists Week Salzburg). Ihre erste Inszenierung am Thalia Theater „Nathan die Weise“ feierte ihre Premiere am 9. September 2016 in der Gaußstraße (Garage) und hat sich seitdem zu einem stets ausverkauften Publikumshit entwickelt.



Johanna Louise Witt, 1991 geboren, ist nach Hospitanzen bei Jan Bosse und Leander Haußmann seit 2014 feste Regieassistentin am Thalia Theater. Sie inszenierte die Thalia-Soap-Staffel „Rennbahn der Leidenschaft #3.2“ und richtete mehrere Lesungen ein, so „Die Lange Nacht der Weltreligionen“ im Rahmen der Lessingtage 2016 oder „Arbeit und Struktur“ im Nachtasyl. Ihre Inszenierung „Wenn die Rolle singt oder der vollkommene Angler“ feierte am 5. Juli 2016 ihre Premiere im Nachtasyl.



„Radikal jung 2017“ findet vom 28. April – 7. Mai 2017 zum dreizehnten Mal statt und zeigt neun Inszenierungen junger Regisseure und Regisseurinnen am Münchner Volkstheater. Die eingeladenen Stücke kommen aus Berlin, Dresden, Frankfurt, Gent, Hamburg und München. Ziel des Festivals ist es, die neue Generation der Theatermacher zu fördern, ihre thematischen und ästhetischen Vorlieben aufzuzeigen und sowohl einem Fachpublikum als auch einer breiten Öffentlichkeit Perspektiven einer möglichen Theaterlandschaft von morgen aufzuzeigen.

