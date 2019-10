Pressemitteilung BoxID: 771931 (Thalia Theater GmbH)

Die Familienstücke 2019 am Thalia Theater: DIE ROTE ZORA und DIE UNENDLICHE GESCHICHTE

Wie in jedem Jahr halten im November die Familienstücke wieder Einzug in die Theater. Am Thalia kehren 2019 dazu zwei Klassiker mit viel Fantasy und Abenteuer auf die Bühne des Alstertores zurück: Die unendliche Geschichte nach Michael Ende und Die Rote Zora von Kurt Held –, Die Vormittagstermine sind prädestiniert für Schulgruppen, ein Abendtermin mit der „Unendlichen Geschichte“ am 20. November bietet sich für die ganze Familie an.



Die unendliche Geschichte



von Michael Ende

in der Bearbeitung von Rüdiger Pape & Natalie Lazar

Regie Rüdiger Pape.



Familienstück ab 10 Jahren



ab 20. November, 18 Uhr im Thalia Theater



weitere Termine: 2. Dez 2019, 11:00 Uhr; 5. Dez 2019, 10:00 und 12:30 Uhr; 6. Dez 2019, 10:00 und 12:30 Uhr; 12. Dez 2019 und 12:30 Uhr; 13. Dez 2019, 10:00 Uhr und 12:30 Uhr; 15. Dez 2019, 11:00 Uhr; 19. Dez 2019, 11:00 Uhr; 26. Dez 2019, 11:00 Uhr



Bastian Balthasar Bux flieht vor seinen Mitschülern und findet Unterschlupf im Antiquariat von Karl Konrad Koreander. Wie zufällig findet er dort ein Buch, das ihn magisch anzieht und ihn in eine fremde Welt entführt. Denn obwohl Koreander es ihm verboten hat, beginnt Bastian heimlich „Die unendliche Geschichte“ zu lesen: Irrlichter, Winzlinge, Nachtalbe und Borkentrolle sind auf der Flucht vor einem mysteriösen Nichts, das alles verschlingt. Phantásien, das Land der Fantasie, ist in Gefahr! Die todkranke Kindliche Kaiserin, Herrscherin über Gut und Böse, beauftragt Atréju, einen furchtlosen Jungen und genau das Gegenteil von Bastian, das Schicksal aufzuhalten. Gelingt es Atréju, gemeinsam mit dem Glücksdrachen Fuchur, Rettung zu finden? Seite um Seite gerät Bastian tiefer in den Sog der unendlichen Geschichte, bis er erkennt, dass er selbst aufgerufen ist, Atréju zu helfen. Er muss sich entscheiden, ob er der eigenen Fantasie vertraut. Oder haben seine Mitschüler doch Recht, und er ist nur ein Spinner, ein Fantast?



Michael Ende, der seine Karriere als Schauspieler und Dramatiker begann, schrieb mit diesem Roman 1979 einen Gegenentwurf zu einer rationalen Welt, die nur noch „eine teilnahmslose und wesenlose Maschinerie“ sei und „nach einer begrenzten Anzahl physikalischer Gesetze“ funktioniere. Im ersten Teil von „Die unendliche Geschichte“ erzählt Ende von Sehnsucht, Freundschaft und Abenteuern und ermutigt, nach einem Gleichgewicht zwischen Fantasiewelt und realer Welt zu suchen. Die Faszination dieses ersten deutschsprachigen Fantasy-Weltbestsellers hält bis heute an.



Die Rote Zora



von Kurt Held

in der Bearbeitung von Thomas Birkmeir

Regie Thomas Birkmeir



Familienstück ab 10 Jahren



ab 28. November, 10 Uhr im Thalia Theater



weitere Termine:

28. Nov 2019, 10:00 Uhr; 28. Nov 2019, 12:30 Uhr; 29. Nov 2019, 11:00 Uhr; 1, Dez 2019, 11:00 Uhr; 03, Dez 2019, 10:00 und, 12:30 Uhr; 9, Dez 2019, 11:00 Uhr; 10. Dez 2019, 10:00 und 12:30 Uhr; 11. Dez 2019, 10:00 und 12:30 Uhr; 16. Dez 2019, 11:00 Uhr; 17. Dez 2019, 10:00 und 12:30 Uhr; 18. Dez 2019, 10:00 und 12:30 Uhr; 1. Jan 2020, 18:00 Uhr



Nach dem Tod seiner Mutter drückt sich der Junge Branko Babitsch auf dem Marktplatz der kroatischen Hafenstadt Senj herum. Er will nicht stehlen, aber da liegt dieser kleine Fisch auf dem Boden und der Bauch knurrt so sehr... Das Mädchen Zora hat weniger Skrupel: Man soll überhaupt nicht allzu lang nachdenken, wer viel nachdenkt, tut meistens gar nichts! Zora ist vor den Kriegswirren ihres Heimatlandes mit der Mutter übers Meer geflohen. Doch die Mutter stirbt schon bald und so ist das tapfer-wütende Mädchen mit den feuerroten Haaren auf sich gestellt und kämpft gemeinsam mit anderen Straßenkindern ums Überleben und für Gerechtigkeit.



