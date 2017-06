TH Real Estate erweitert Kompetenzteam für Logistikimmobilien

.

- Steven Siebert (37) wechselt von JLL zu TH Real Estate nach Frankfurt

- Er übernimmt die Verantwortung für das Logistikimmobilien-Portfolio in Deutschland



TH Real Estate verstärkt das Kompetenzteam für europäische Logistikimmobilien. Steven Siebert (37) übernimmt als Senior Asset Manager die Verantwortung für das von TH Real Estate verwaltete Portfolio deutscher Logistikimmobilien. Es umfasst aktuell mehr als 30 Objekte mit einer Gesamtnutzfläche von rund 750.000 Quadratmetern. Darüber hinaus wird Siebert das ebenfalls in Frankfurt angesiedelte europäische Logistik-Team unterstützen. Er berichtet direkt an Thorsten Kiel, Head of Logistics, Europe.



Vor seinem Wechsel zu TH Real Estate war Siebert Team Leader Industrial Investments bei JLL in Frankfurt und zuletzt in Düsseldorf. Dort verwaltete er Investments und baute ein spezielles Team für das Rhein-Ruhr-Gebiet auf. Siebert verfügt über einen Master in Business Administration und internationales Immobilienmanagement. Zudem ist er Mitglied der Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS). Er hat mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich Logistikimmobilien; zu seinen weiteren vorherigen beruflichen Stationen zählt die DTZ Zadelhoff Tie Leung GmbH in Frankfurt.



„Mit Steven Siebert und seiner umfassenden Expertise bauen wir die Logistik-Plattform von TH Real Estate weiter aus und schaffen die Basis für weiteres Wachstum. Unser Ziel ist, das Deutschland-Portfolio im Logistik-Bereich auf eine Fläche von mehr als eine Million Quadratmeter auszubauen“, sagt Thorsten Kiel, Head of Logistics Europe bei TH Real Estate. „Zudem verstärkt uns Steven Siebert dabei, durch unser aktives Asset Management Mehrwert für unsere Anleger und Mieter zu schaffen.“



In den vergangenen sechs Jahren hat TH Real Estate vier Logistik-Immobilienspezialfonds für deutsche Kunden auf den Markt gebracht und das verwaltete Immobilienvermögen (Assets Under Management) im Logistik-Bereich in Europa auf 2,2 Milliarden Euro ausgebaut. „Wir freuen uns, dass uns Steven Siebert nun auf unserem weiteren Wachstumskurs unterstützt“, so Kiel weiter.

TH Real Estate

TH Real Estate, ein operativer Geschäftsbereich von Nuveen (vorher: TIAA Global Asset Management), ist einer der größten Immobilien-Investment-Manager der Welt mit rund €93 Mrd. Assets Under Management. TH Real Estate betreut rund 80 Fonds und Mandate mit einem Spektrum von Investitionen in Immobilien und Immobilienfinanzierungen über verschiedene Regionen, Sektoren, Investmentarten und Vehikeltypen hinweg. Mit Büros in 20 Städten in den USA, Europa und in der Region Asien-Pazific, mehr als 500 Mitarbeitern und 80 Jahren Erfahrung im Bereich Investment, kombiniert die Plattform eine beeindruckende lokale Expertise mit einer umfassenden weltweiten Perspektive. Unseren Investments, unserem Asset Management und unserer Unternehmensstrategie liegt ein tiefes Verständnis von strukturellen Trends zugrunde, von denen wir glauben, dass sie die Zukunft des Immobiliengeschäfts und Investitionen unabhängig von Marktzyklen beeinflussen werden. Unser Ansatz "Tomorrow's World" bildet den Kern unserer Anlagestrategie sowie unseres Geschäftsmodells und ist Voraussetzung dafür, unsere langfristigen Investments zum Wohle unserer Kunden und der Gesellschaft umsetzen zu können.



www.threalestate.com





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren