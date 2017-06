Tesla gewinnt bei der Wahl "Firmenauto des Jahres" und feiert den Sieg mit den bisher günstigsten Leasingangeboten

Tesla gewinnt bei der diesjährigen Wahl „Firmenauto des Jahres“ in drei Kategorien! Während das Model S als klarer Sieger in der Kategorie Oberklasse hervorging, konnte sich das Model X als erstes rein elektrisches Fahrzeug als Gesamtsieger in der Kategorie Große SUV durchsetzen. Zudem haben die Flottenexperten Tesla wie schon 2016 zur umweltfreundlichsten Automarke gekürt.



Neben Fahrverhalten und Komfort stehen die besonders zeitgemäßen Kriterien Wirtschaftlichkeit und Effizienz bei der Wahl im Vordergrund. Hier konnten sowohl das Model S als auch das Model X kräftig punkten. Die Auszeichnungen zeigen, dass Tesla fahren noch nie so attraktiv war wie heute: Dank Raten ab EUR 669 pro Monat bei lediglich 10 % Anzahlung* ist zum Beispiel das Model S 75 so günstig wie nie zuvor und setzt den Maßstab im Segment.



Diese wichtigen Auszeichnungen folgen auf das erfolgreichste Quartal der Unternehmensgeschichte. Mit weltweit über 25.000 ausgelieferten Fahrzeugen und einem Absatzplus in Deutschland von 150 % konnte Tesla das Jahr 2017 mit einem Rekordquartal starten. Neben der Expansion im Bereich der Niederlassungen wird auch weiterhin das Ladenetzwerk in Europa sukzessive ausgebaut: Über 290 Supercharger und fast 2000 Destination Charger bieten Tesla-Besitzern eine Vielzahl von Lademöglichkeiten für Langstreckenreisen oder für das Laden unterwegs und eine attraktive Ergänzung zum Laden am Arbeitsplatz oder zu Hause.



Weitere Informationen über Tesla finden Sie hier.

