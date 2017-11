TERRITORY gewinnt den Centaur

Spannende Reportagen aus den Bereichen Gesundheit und Ernährung, Beauty-News und Lifestyle-Tipps – das erwartet die Leser des kostenlosen ROSSMANN-Magazins „Centaur“ ab Januar 2018 in neuem Design. Zum Jahresstart erhält das beliebte Kundenmagazin von Deutschlands zweitgrößter Drogeriekette einen kompletten Relaunch – umgesetzt durch die Content-Spezialisten von TERRITORY. Die Agentur für Markeninhalte ist ab sofort für die Weiterentwicklung, die Konzeption und die Umsetzung des „Centaur“ verantwortlich. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Kundenbindung mit qualitativ hochwertigen, redaktionellen Angeboten weiter zu steigern. Die erste Ausgabe des Magazins, das mit einer Auflage von bis zu 1,2 Millionen Exemplaren erscheint, liegt ab Januar 2018 deutschlandweit in allen ROSSMANN-Filialen aus.



ROSSMANN modernisiert mit dem Agenturwechsel sein seit 2002 bestehendes Kommunikationsflaggschiff: Im Rahmen der Zusammenarbeit entwickelte das TERRITORY-Team eine strategische Neuausrichtung und überführte diese dann in ein zeitgemäßes Magazinkonzept, das auf die Kundenbedürfnisse des Drogerie-Unternehmens zugeschnitten ist. Als „Magazin für Alle“ bietet „Centaur“ damit ein umfangreiches Portfolio von Geschichten aus dem Leben, über Beautystrecken bis hin zu vielfältigen Beiträgen aus den Bereichen Beauty, Fitness und Lifestyle – alles in einer neuen Optik und nah an den Lebenswelten der Leser.



„Centaur“ ist bereits das dritte ROSSMANN-Projekt, für das TERRITORY verantwortlich zeichnet: So entwickelten die Content-Experten neben der „babywelt“-Kommunikation außerdem „SCHÖN für mich“. Das zweimal jährlich erscheinende Magazin wird seit September 2017 flankierend durch den „SCHÖN für mich“-Beauty-Kanal auf YouTube begleitet: https://www.youtube.com/user/DrogerieRossmann. Petra Czora, Geschäftsleitung Marketing ROSSMANN: „Wir zeigen hier regelmäßig Tutorials zum Nachstylen, aber auch Tipps und Tricks sowie Neuheiten aus unserem Sortiment rund um das Thema Beauty in einem modernen, zielgruppengerechten Format. Der neu gestaltete „Centaur“ fügt sich schlüssig in unser Gesamtkonzept ein. So erreichen wir all unsere Kunden mit für sie interessanten Inhalten.“



„Centaur“, „SCHÖN für mich“ und „babywelt“ – damit kommen alle Content-Marken aus einer Agenturhand. Das ergibt Sinn, findet auch Stefan Postler, Member of the Board von TERRITORY: „An erster Stelle freuen wir uns über das Vertrauen von ROSSMANN. Wir verstehen die neue Aufgabe als Auszeichnung für die Zusammenarbeit der vergangenen Jahre. Unser Anspruch ist unverändert: Wir wollen den erfolgreichen Weg moderner, integrierter Marketing-Kommunikation für ROSSMANN weiter gestalten.“



Das Magazin „Centaur“ erscheint zehnmal im Jahr und ist in allen ROSSMANN-Filialen kostenlos erhältlich.

TERRITORY

TERRITORY ist die Agentur für Markeninhalte. Rund 1.000 Mitarbeiter arbeiten mit Leidenschaft und Überzeugung daran, für Unternehmen und ihre Marken inhaltliche Territorien zu definieren, diese kontinuierlich mit Inhalten, Aktionen und Services zu beleben und so Relevanz und Aufmerksamkeit zu erzielen. Wir sind überall da, wo Content entscheidenden Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat, der beste Partner. Als Content-Kreations-Haus, Influencer-, Social- und Digital-Marketing-Spezialist, Mediaagentur, Vermarkter, Handelsexperte, Employer-Branding-Berater und Plattformbetreiber. Wir nennen das "Content to Results".









