Weltpremiere des Live-to-Game-Konzerts "Stories: The Path of Destinies" bei SoundTrack_Cologne

In Videogames passt sich die Musik je nach Spielverlauf den Handlungen des Spielers an – eine spannende Herausforderung für eine ganz neue Art von Live-to-Game-Konzerten: Am Donnerstag, 23. August um 19:00 Uhr bringt SoundTrack_Cologne das Action-RPG Stories: The Path of Destinies mit Livemusik vom 19-köpfigen Orchester auf die Bühne des Filmforum NRW. Ein Spieler spielt das Game live, während das Kölner gRoBA Orchester, unter der Leitung von Rodrigo Lopez Klingenfuss, den Soundtrack performt und die Musik jeder Entscheidung des Gamers spontan anpasst. Das Konzert ist eine Kooperation mit dem NEXT LEVEL Festival for Games und dem NRW KULTURsekretariat und wird ein zweites Mal beim Abschluss des Next Level Festival for Games am 25. November in Düsseldorf aufgeführt.



Setting des mehrfach preisgekrönten RPGs von Spearhead Games ist ein dynamisches Märchenuniversum, in dem Reynardo, ein ehemaliger Pirat und unabsichtlicher Held, plötzlich zur letzten Chance im Kampf gegen einen verrückten Imperator wird. Das Gameplay ist sehr vielfältig und actionlastig: Jede Entscheidung, die der Spieler trifft, führt Reynardo auf einen anderen narrativen Weg. Um diese verschiedenen Wege passend zu begleiten, wurde ein fortgeschrittenes interaktives Musiksystem komponiert. Der Musik ist es dadurch möglich, jeder Handlung des Spielers zu folgen und die richtige Stimmung für die 120 Videosequenzen zu schaffen.



Am Freitag, 24. August werden die Komponisten FX Dupas und Mathieu Lavoie (Vibe Avenue) in einem Werkstattgespräch bei SoundTrack_Cologne die adaptiven Aspekte der Musik im Spiel und die Umsetzung bei der Live-Performance vorstellen.



Komponist und Audiokünstler FX Dupas gründete Vibe Avenue mit Mathieu Lavoie in 2013. Seitdem wurde Vibe Avenue eins von Montreals wichtigsten Audio- und Musikstudios für Videogames, Filme und Werbung und und stattete u.a. Games wie The Darwin Project und Oddmar mit passender Musik und Sound aus. Unter ihren aktuellen Projekten sind die Games Omensight, Livelock, Lakewood Plaza Turbo und Ultimate Chicken Horse.



FX Dupas promovierte zu „Interaktiver Musikkomposition für Videogames und Multimedia“ an der Université du Montréal, wo er auch als Invited Professor unterrichtet.



Mathieu Lavoie ist Komponist, Sounddesigner, Autor und Professor an der Université du Québec à Montrèal, wo er 2012 einen Doktortitel in Komposition erhielt. Er schrieb Musik für dutzende Videogames, Filme und Werbung und viele Konzertstücke.



Karten für das Konzert sind >hier für 19 Euro zu erwerben. In einer SoundTrack_Cologne Akkreditierung, die am 23. August gültig ist, ist der Eintritt (nach Verfügbarkeit) enthalten.

