Teilnehmerinnen der Summerschool für Frauen in der Film-, TV- und Medienmusik ausgewählt

Die Teilnehmerinnen der ersten Summerschool für Frauen in der Film-, TV- und Medienmusik präsentierten sich gestern bei der Eröffnung von SoundTrack_Cologne der Medienmusikbranche: Zeina Azouqah, Doro Bohr, Dorina Ceteras, Natalie Dezer, Susanne Hardt, Yu-Chun Huang, Hanna Sophie Lüke, Maxi Schulze, Franziska Pohlmann, Jasmin Reuter und Iva Zabkar.



Komponistinnen für Film, TV und Medienmusik sind in der männerdominierten Branche immer noch deutlich unterrepräsentiert. Die Summerschool fokussiert sich daher vor allem auf nicht-musikalisches praxisrelevantes Wissen, z.B. in den Bereichen Selbstvermarktung, Verhandlungsstrategien und Postproduktionsplanung, das den Erfolg in der Branche ebenso bestimmt. Gleichzeitig versteht sich die Summerschool als Auszeichnung für engagierte Komponistinnen, die den nächsten Schritt in ihrer Karriere gehen möchten.



Neben den Teachings in der ifs internationale Filmschule Köln besuchen die Teilnehmerinnen die Kongressveranstaltungen der SoundTrack_Cologne und der c/o pop convention.



Die Summerschool wird veranstaltet von SoundTrack_Cologne, c/o pop, GEMA und ifs Internationale Filmschule Köln, Bavaria Sonor und WIFT Women in Film and Television.



Zum Programm der Summerschool geht es >hier.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren