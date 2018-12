tegut übt sich im "Loslassen"

18.12.18

Im Weihnachtsgeschäft dominiert der deutsche Handel mit seinen Botschaften zur schönsten Zeit des Jahres erneut die Werbelandschaft. Die Themen der Online-Clips und TV-Spots sind vielfältig; sie reichen von der Frage „Wieviel Weihnachten darf es sein?“ über Dinge, die wirklich wichtig sind, bis zum offiziellen Ausstatter des Weihnachtsmannes.



Einen etwas anderen Weg im Hinblick auf die Haltung zu Weihnachten und zum Jahreswechsel geht der hessische Lebensmitteleinzelhändler und Pionier für Bio-Produkte tegut… . Anstatt auf Konzepte von Agenturen setzt tegut… seit Jahren auf Ideen im eigenen Haus und lädt Monate vor dem Weihnachtsgeschäft Mitarbeiter zu Workshops ein, um gemeinsam die Richtung für die Weihnachtsbotschaft des Unternehmens zu entwickeln. Dabei hat sich tegut… schon immer an gesellschaftlichen Themen orientiert. Im vergangenen Jahr ging es um Mut, in diesem Jahr arbeitete die Mitarbeiter-Gruppe rund um das Thema Loslassen. In der hauseigenen Kreativschmiede in Fulda entwickelten die „tegutianer“, die dabei von dem Berliner Künstler Stefan Stark begleitet wurden, eine Weihnachtskarte mitsamt „Loslassen“-Tüte und einen kurzen Clip für Website und Social Media, der in 59 Sekunden Impulse zum Loslassen gibt. Den Clip stellt tegut… allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung, um ihn per Mail oder in sozialen Netzwerken weiterzugeben und zu teilen.



„Achtsamkeit, Gelassenheit und Minimalismus sind heute Ideen, die viele Menschen in ihrem Alltag bewegen“, sagt tegut… Geschäftsführer Thomas Gutberlet. „In dem Online-Clip setzen wir uns damit auseinander und wollen unseren Partnern, Freunden und Kunden zum Jahreswechsel Impulse geben, dass uns das Loslassen von Dingen oder Gedanken gut tun kann.“ Der „Loslassen-“Clip kann unter http://bit.do/loslassen angesehen werden.

