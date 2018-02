tegut... gewinnt mit dem Lieferanten Grundhöfer den 1. Platz beim Regional Star 2018 in der Kategorie Organisation

Das Konzept von Grundhöfer in Zusammenarbeit mit tegut… ist einzigartig und wurde nun in Berlin mit dem Spitzenplatz gewürdigt. Am 23. Januar nahmen Inhaber Peter Grundhöfer und Thorsten Heil den Regional Star entgegen. Der Leiter des Obst und Gemüseeinkaufs bei tegut…. freut sich, dass das Konzept der Bündelung der Waren für kleinere hessische Erzeuger die elfköpfige Jury überzeugte.



Förderung lokaler Erzeuger



Es wurden saisonbedingt von Frühling bis Herbst tegut… Märkte in Süd und Mittelhessen direkt mit regionaler Ware beliefert. Regionale Ware wird auf kurzen Wegen und damit umweltfreundlich von mehreren Erzeugern gebündelt, direkt an die einzelnen Märkte und damit in optimaler Qualität und Frische vom Feld angeliefert. Heil erläutert: „Wir definieren mit den Lieferanten im Vorfeld die Mengen, Preise und Qualitätsanforderungen. So haben alle Sicherheit und Garantie“. Das Besondere seien die Etiketten mit einem Foto der Erzeugerfamilien, das Logo der Bio-Anbauverbände und das Regionalfenster. So schaffe man bewusst für die Kunden die größtmögliche Transparenz.



„Es ist ein verdienter Sieg, weil …



… wir das Sprachrohr zwischen dem Erzeuger bis hin zum Lebensmitteleinzelhandel sind“, erklärt Grundhöfer in der Bewerbung um die Auszeichnung. Man konzentriere sich auf die Erzeuger in der unmittelbaren Nähe um auch diesen auf der Bühne des LEH einen Platz zu bieten: „Kraft, Zeit und Erfahrungen werden in Anbaumethoden, modernste Technik und noch bessere Logistik investiert“, weiß Grundhöfer und sorgt dafür, dass gerade Obst und Gemüse aus der Region nicht mehr zu Preisen verkauft wird, die deutlich unter den Erzeugerkosten liegen.

tegut... gute Lebensmittel GmbH & Co. KG

Die tegut... gute Lebensmittel GmbH & Co. KG ist ein Handelsunternehmen mit rund 280 Lebensmittelmärkten in Hessen, Thüringen, Bayern sowie Göttingen, Mainz, Stuttgart und Ludwigsburg. Das Angebot frischer und ökologischer Lebensmittel, regionaler Bezug sowie Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten der Mitarbeitenden stehen im Fokus des Vollsortimenters.



Bis zu 23 000 Produkte

tegut… bietet seinen Kunden rund 23 000 Produkte (gängige Markenprodukte sowie Eigenmarken in den Preis- und Qualitätsstufen tegut… kleinster Preis, tegut… Mehrwertmarke mit dem tegut… Reinheitsversprechen, tegut… vom Feinsten bis hin zu tegut… Bio und der Vielzahl weiterer Bio-Marken).



Vollsortimenter mit Fokus auf Bio

1982 hat tegut… erstmals Bio-Lebensmittel in sein Sortiment aufgenommen und erwirtschaftet heute mit über 3 000 Bio-Produkten 25,4 % seines Umsatzes. tegut… betreibt drei unterschiedliche Konzepte: Derzeit 122 Supermärkte (in Eigenregie mit 800 m2 bis 2 500 m2 Verkaufsfläche als Vollsortimenter mit bis zu 23 000 Artikeln), 120 inhabergeführte Nahversorger (mit bis zu 800 m2 Verkaufsfläche und rund 7 500 angebotenen Artikeln) sowie 31 „tegut... Lädchen“ (ab 120 m2 auf dem Land und in Stadtquartieren mit rund 4 200 Produkten zur Nahversorgung).



Teil der Migros Zürich

Seit 2013 ist tegut… ein Teil der Genossenschaft Migros Zürich. 2017 beläuft sich der Netto-Umsatz auf 1‘008 Mio. Euro (Vorjahr 996 Mio. Euro). Die Flächenproduktivität wurde 2017 um 0,9 % gesteigert. Insgesamt sind 6 500 Menschen in den Märkten, den Logistikzentren und den Zentralen Diensten in Fulda für tegut... tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.tegut.com oder unter www.facebook.com/tegut





