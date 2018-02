tegut... führt das beste Bio Obst- und Gemüsesortiment

Am 6. Februar nahm Thorsten Heil bereits zum dritten Mal die Auszeichnung auf der Fruit Logistica in Berlin entgegen. Laut dem Chef-Einkäufer für Obst und Gemüse komme die intensive Zusammenarbeit mit den regionalen Lieferanten gut bei den Kunden an: „Wir setzen seit den 1980er Jahren bewusst auf den Vertragsanbau. Nur durch diese langfristigen Partnerschaften können wir die Qualität und den Geschmack der Produkte ständig weiterentwickeln“.



Bio-Obst und Gemüse – Bei tegut… immer Verbandsware



Alle tegut… Bio-Produkte im Bereich Obst & Gemüse sind heute Verbandsware. Den größten Anteil davon mache Demeter aus. Heil verdeutlicht: „Unsere Vertragspartner in Deutschland sind nahezu 100% nach den strengen Richtlinien der Anbauverbände zertifiziert, darauf sind wir sehr stolz“. Ganz besonders möchte er die Demeter Bio-Bananen den Kunden ans Herz legen: „Diese entsprechen seit 2017 das ganze Jahr – bisher einmalig im deutschen Lebensmittelhandel – den strengen Kriterien des Demeter e.V. und verhindern trotz Monokultur die Bodenauslaugung“. André Wagner, ebenfalls Einkäufer Obst und Gemüse, ergänzt: „Wir bieten im ganzen Jahr ca. 200 verschiedene Obst- Und Gemüsesorten in Bio Qualität an. Diese machen einen Umsatzanteil von 47 Prozent“, was einmalig im deutschen Einzelhandel ist.



Im Auftrag des FRUCHTHANDEL Magazin wurden 9.000 Haushalte befragt



Die GfK Nürnberg befragt im Auftrag des FRUCHTHANDEL MAGAZIN 9.000 Haushalte zu ihrer Meinung zum Obst- und Gemüseangebot der verschiedenen Handelsgruppen. Zu den Bewertungskriterien der Verbraucherumfrage zählt die Frische, Herkunft, Gestaltung des Marktes, Sauberkeit, Präsentation und Auswahl. Ebenso sollten die Kunden die Verfügbarkeit der Produkte sowie den Service und die Freundlichkeit der Mitarbeiter prüfen und bewerten.

tegut... gute Lebensmittel GmbH & Co. KG

Die tegut... gute Lebensmittel GmbH & Co. KG ist ein Handelsunternehmen mit rund 280 Lebensmittelmärkten in Hessen, Thüringen, Bayern sowie Göttingen, Mainz, Stuttgart und Ludwigsburg. Das Angebot frischer und ökologischer Lebensmittel, regionaler Bezug sowie Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten der Mitarbeitenden stehen im Fokus des Vollsortimenters.



Bis zu 23 000 Produkte



tegut... bietet seinen Kunden rund 23 000 Produkte (gängige Markenprodukte sowie Eigenmarken in den Preis- und Qualitätsstufen tegut... kleinster Preis, tegut... Mehrwertmarke mit dem tegut... Reinheitsversprechen, tegut... vom Feinsten bis hin zu tegut... Bio und der Vielzahl weiterer Bio-Marken).



Vollsortimenter mit Fokus auf Bio



1982 hat tegut... erstmals Bio-Lebensmittel in sein Sortiment aufgenommen und erwirtschaftet heute mit über 3 000 Bio-Produkten 25,4 % seines Umsatzes. tegut... betreibt drei unterschiedliche Konzepte: Derzeit 122 Supermärkte (in Eigenregie mit 800 m2 bis 2 500 m2 Verkaufsfläche als Vollsortimenter mit bis zu 23 000 Artikeln), 120 inhabergeführte Nahversorger (mit bis zu 800 m2 Verkaufsfläche und rund 7 500 angebotenen Artikeln) sowie 31 "tegut... Lädchen" (ab 120 m2 auf dem Land und in Stadtquartieren mit rund 4 200 Produkten zur Nahversorgung).



Teil der Migros Zürich



Seit 2013 ist tegut... ein Teil der Genossenschaft Migros Zürich. 2017 beläuft sich der Netto-Umsatz auf 1'008 Mio. Euro (Vorjahr 996 Mio. Euro). Die Flächenproduktivität wurde 2017 um 0,9 % gesteigert. Insgesamt sind 6 500 Menschen in den Märkten, den Logistikzentren und den Zentralen Diensten in Fulda für tegut... tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.tegut.com oder unter www.facebook.com/tegut





