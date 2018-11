herzberger investiert in neue Tiefkühl-Verpackungslinie

20.11.18

Die Bäckerei herzberger, Tochtergesellschaft des Lebensmitteleinzelhändlers tegut… gute Lebensmittel im hessischen Fulda, investiert in ihre Verpackungsanlagen und hat jetzt eine vollautomatisierte Verpackungslinie des niederländischen Herstellers Niverplast in Betrieb genommen. Die Investitionssumme beträgt 500.000 Euro. Die Anlage ist ausgelegt für Tiefkühl-Backwaren und kann pro Stunde bis zu 25.000 Brötchen „Bag in Box“ verpacken. Zum Einsatz kommt sie bei herzberger für alle Brote, Kastenbrote, Brötchen und sonstigen Backwaren, die direkt aus dem Ofen tiefgekühlt und anschließend verpackt werden. „Mit der neuen Niverplast Verpackungsanlage können wir unsere hochwertigen Bio-Backwaren qualitätsschonend und effizient verpacken“, hebt Christine Kappenberger, Betriebs- und Vertriebsleiterin der herzberger Bäckerei, hervor. Die Nachfrage nach Qualitäts-Backartikeln im Tiefkühl-Segment werde weiter steigen, ist sich Kappenberger sicher. „Mit der Investition in die neue Verpackungslinie können wir unseren Kunden noch besser die breite Palette unserer Produkte anbieten und weitere Umsatzpotentiale ausschöpfen.“



Seit über 30 Jahren „Backen mit Herz“



Die Bio-Bäckerei herzberger, gegründet 1988 in Niederjossa, wurde im April vergangenen Jahres wieder in die tegut… Gruppe eingegliedert. „Durch die konzentrierte Ausrichtung auf das Kerngeschäft Bio-Brote und Bio-Brötchen in Naturland- und Demeter-Qualität verzeichnen wir eine positive Geschäftsentwicklung“, erklärt Christine Kappenberger, „das unterstreicht auch die Entwicklung unseres Drittkundengeschäfts.“ herzberger produziert ausschließlich Bio-Backwaren für tegut… und Drittkunden. In der herzberger Backstube in Fulda arbeiten 125 Mitarbeiter. Hier wird wie früher handwerklich gebacken; Zusätze und Hilfsstoffe haben in den hauseigenen Rezepturen vom Brötchen bis zum Kastenbrot keinen Platz. Verarbeitet wird ausschließlich 100-prozentige Naturland- und Demeter-Qualität beim Mehl. Eine Besonderheit ist die lange und schonende Quellung des Teigs. So hat dieser genug Zeit zum Gehen; Ballaststoffe und Stärke können richtig aufquellen. Steinsalz ohne künstliches Jod rundet den Geschmack der Produkte ab. Das verwendete Wasser stammt aus eigener Tiefenquelle und wird vor dem Backen über einen speziell entwickelten und patentierten Wasserturm mit 41 Fließ-und Fallstrecken geleitet. Das Ergebnis ist belebtes Wasser, wie aus einem Gebirgsbach, das allen herzberger Bio-Backwaren ihre einmalige Note gibt.

