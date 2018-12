Thüringer tegut... Jubilare geehrt

12.12.18

1.080 Arbeitsjahre – diese beeindruckende Zahl bringen 42 Mitarbeitende von tegut… in Thüringen zusammen. Für ihre Betriebszugehörigkeit von 25 und 40 Jahren wurden sie jüngst von der Geschäftsleitung und dem Betriebsrat im Rahmen eines feierlichen Programms in Seebergen geehrt.



Zeichen von guter Leistung und Loyalität



Karl-Heinz Brand, Leiter Personelles und Mitglied der tegut… Geschäftsleitung, begrüßte die Jubilare. Gemeinsam mit dem Betriebsratsvorsitzenden Günter Ledermann blickte er auf die Zeit der Unternehmensgründung bis heute bei tegut… zurück. „Wir sind sehr erfreut, dass wir in diesem Jahr so viele langjährige Mitarbeitende in Thüringen ehren können“, so Brand. Die Dienstjahre und langjährige Treue der Jubilare zum Unternehmen seien als Konsequenz „von guter Leistung, gutem Tragen und Loyalität“ zu verstehen. Betriebszugehörigkeiten von 25 Jahren oder mehr seien heute eine Besonderheit, so Brand weiter. Die lebhafte Arbeit im Lebensmitteleinzelhandel fordere täglich heraus. Um diesen Herausforderungen im Sinne des Unternehmens, der Mitarbeiter und der Kunden bestmöglich zu begegnen, begleite tegut… die Mitarbeiter durch kontinuierliche Entwicklungsmöglichkeiten auf diesem Weg, so Brand.



Günter Ledermann, Betriebsratsvorsitzender von tegut…, betonte, dass „jede Partnerschaft, auch die, die über einen Arbeitsvertrag zustande kommt, von beiden Seiten das Vorleben von Vertrauen und Verantwortung benötigt.“ Nur wenn hier eine Übereinstimmung zustande komme, könnten Partnerschaften 25 Jahre, 40 Jahre oder auch länger bestehen, so Ledermann. Im Einzelnen wurden 40 „tegutianer“ für 25 Jahre im Dienst für die „guten Lebensmittel“ ausgezeichnet und zwei Mitarbeiter für ihre 40-jährige Betriebszugehörigkeit geehrt.

