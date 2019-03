Pressemitteilung BoxID: 744842 (tegut... gute Lebensmittel GmbH & Co. KG)

Pesto aus Algen, Pasta aus Insektenmehl

tegut... nimmt neue Trend-Lebensmittel ins Sortiment

Der Lebensmitteleinzelhändler tegut… führt in rund 40 ausgewählten Märkten ein Sortiment mit neuen Trend-Lebensmitteln rund um Algen, Hanf und Insekten ein, das rund 60 verschiedene Produkte umfasst – von Meeres-Spaghetti, Algen-Pasta und Algen-Gewürzen über Hanf-Kekse, -Mehl und –Öl bis zu hin Nudeln, Riegeln und Brot aus Insektenmehl. Zudem ist in nahezu allen tegut… Märkten Deutschlands erster Insekten-Burger im Tiefkühl-Regal erhältlich. „Mit einem gut sortierten Angebot an qualitativ hochwertigen Lebensmitteln aus Algen, Hanf und Insekten unterstreichen wir unsere Rolle als Vorreiter bei Ernährungstrends im Lebensmitteleinzelhandel“, erklärt tegut… Einkäufer Felix Pembaur, der bei tegut… das Sortiment betreut. „Wir folgen damit einer Zeitgeist-Bewegung, die sich mit neuen und nachhaltigen Ernährungsformen befasst. Denn: Landwirtschaftliche Nutzflächen sind begrenzt, die Produktion von nahrhaften Lebensmitteln wird sich auch im Hinblick auf den Klimawandel verändern. Mit unserem neuen Angebot wollen wir uns an Gesprächen rund um diese Ernährungsformen beteiligen.“



Alternative zum Fleisch



Gegrillte Heuschrecken am Spieß, frittierte Mehlwürmer als Knabbersack – in Asien, Südamerika und Afrika ist der Verzehr von Insekten längst üblich. Seit Anfang 2018 ist der Verkauf von Lebensmitteln aus bzw. mit Insekten auch in der Europäischen Union über die so genannte Novelfood-Verordnung geregelt. Insekten eignen sich als gute und nachhaltige Proteinquelle für die menschliche Ernährung, sie enthalten zudem wichtige ungesättigte Fettsäuren und Mineralien. Dabei ist der Eiweiß-Gehalt von z.B. Mehlwürmern deutlich höher als der von Fleisch, gleichzeitig haben sie einen geringeren Fettanteil. Vor allen Dingen in puncto Nachhaltigkeit fallen Insekten positiv auf, da sie umweltfreundlicher und im Gegensatz zu Fleisch mit weniger Ressourceneinsatz aufgezogen werden können. Der Weg vom Rind bis zu einem Stück Rindersteak verbraucht ca. 4000 Liter Wasser. Im Gegensatz dazu brauchen Insekten nur einen Bruchteil davon, man rechnet mit einem Liter Wasser pro Kilo Insektenmasse. Für solch ein Kilo Insektenmasse werden rund zwei Kilogramm Futter benötigt – zum Vergleich: Für ein Kilogramm Rindfleisch sind es ca. 15 Kilogramm.



Pasta, Proteinriegel und Burger



In rund 40 ausgewählten tegut… Märkten sind verschiedene Produkte im Sortiment, in denen Insektenmehl neben weiteren Inhaltsstoffen enthalten ist. So z.B. ein Proteinbrot, eine Falafel-Mischung, verschiedene Nudelsorten sowie Protein- und Energieriegel. Im Tiefkühlregal in nahezu allen tegut… Märkten wird Deutschlands erster Insekten-Burger angeboten. Der Bratling, den es in kleiner und großer Variante gibt, besteht aus Gemüse, Bio-Soja und Buffalowurm-Mehl. Die Gründer der „Bugfoundation“, einem Startup-Unternehmen aus Norddeutschland, setzen auf artgerechte Haltung der Würmer, deren Zucht bis zu 100 Mal weniger Treibgas als die Zucht von Rindern verursacht.



Gesundes Gemüse aus dem Meer



Auch Algen sind in zahlreichen Ländern fester Bestandteil des Speiseplans – man denke an Sushi oder Algen-Salat. In Deutschland zählt das Superfood aus dem Meer zu den Top Ernährungstrends dieses Jahres; in asiatischen Küchen werden bereits jährlich mehrere Millionen Tonnen Algen verarbeitet. Die nährstoffreiche Meerespflanze erfreut sich in diesen Ländern großer Beliebtheit, ist sie doch vollgepackt mit Nährstoffen und bietet zahlreiche verschiedene Aromen. Zudem lässt sich durch den Einsatz bestimmter Algen der Salzgehalt in Speisen reduzieren, ohne dabei auf Geschmack verzichten zu müssen. In Algen stecken zahlreiche Vitamine, Proteine und Mineralien, außerdem Omega-3-Fettsäuren und Chlorophyll. Algen gelten deswegen als besonders gesund, zuweilen werden sie auch als „Gemüse in konzentrierter Form“ umschrieben. Ein großer Vorteil der Algen: Sie gehören zum unteren Ende der Nahrungskette und setzen Sonnenenergie zu einem sehr hohen Anteil in Nahrungsenergie um. Zudem verbraucht die Alge kein Ackerland und produziert 30-mal mehr Öl als Raps oder Mais. tegut… bietet neben Algen-Pesto, Gewürzmischungen, Trinkpulver und Senf auch Algen-Pasta und verschiedene Algen-Arten wie Wakame, Kombu oder Nori an.



Reich an Vitalstoffen



Hanf als so genanntes Superfood gibt es schon seit einigen Jahren. Hanf ist reich an allen essenziellen Nähr- und Vitalstoffen, enthält hochwertiges Eiweiß, Fettsäuren und Ballaststoffe. Jetzt zieht die Pflanze mit einem breiten Sortiment in die Supermarkt-Regale von tegut… ein. Das Angebot reicht von Hanfsamen, Hanföl und –pesto über Hanfmehl und Bratlinge bis hin zu verschiedenen Kräutertees auf Hanfbasis. Vor dem berauschenden Inhaltsstoff THC brauchen Verbraucher keine Sorge zu haben – der ist in den so genannten Nutzhanfpflanzen, wie sie für Lebensmittel verwendet werden, so gering, dass er keine berauschende Wirkung hat und damit legal ist.

