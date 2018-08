"Jeden Tag" neue Preiseinstiegsmarke bei tegut...

tegut… belebt das Preiseinstiegs-Sortiment in seinen Märkten neu und bietet bis zu 700 Artikel der Marke „Jeden Tag“ in den größten Layouts zu dauerhaft günstigen Preisen an. Die Einführung der Marke „Jeden Tag“ wird ab Mitte August über mehrere Wochen hinweg beworben: mit Aktionsaufbauten am PoS, einem Gewinnspiel, im Kundenmagazin „Marktplatz“, im wöchentlichen Flugblatt sowie in den Onlinemedien. Mit „Jeden Tag“ werden die Artikel der Eigenmarke „tegut… kleinster Preis“ nach und nach abgelöst, wobei die Auslobung „kleinster Preis“ am Regal und Warenträger auch für die „Jeden Tag“-Produkte bestehen bleiben wird.



Gute Qualität günstig genießen – dafür stehen die Produkte von „Jeden Tag“, die in Zusammenarbeit mit der ZHG, einem Unternehmen der Markant Deutschland GmbH, bei tegut… ihren Platz in den Märkten finden. Dank der roten Verpackung fallen „Jeden Tag“-Produkte auf und sind für die Kunden schnell in den Regalen zu finden.



Zu der breiten Produktpalette von „Jeden Tag“ gehören beispielsweise Molkereiprodukte, Getränke, Süßwaren, Fleisch- und Wurstwaren, Tiefkühlprodukte, Haushaltshelfer oder Körperpflegeartikel. Das Sortiment stammt von nationalen und internationalen Produzenten, die über nationale und internationale Qualitätszertifizierungen verfügen. Insbesondere die Artikelgruppen Wurst, Milch und Käse werden vorzugsweise von ausgewählten und namhaften Produzenten in Deutschland bezogen.

tegut... gute Lebensmittel GmbH & Co. KG

Die tegut... gute Lebensmittel GmbH & Co. KG ist ein Handelsunternehmen mit rund 270 Lebensmittelmärkten in Hessen, Thüringen, Bayern sowie Göttingen, Mainz, Stuttgart und Ludwigsburg. Das Angebot frischer und ökologischer Lebensmittel, regionaler Bezug sowie Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten der Mitarbeitenden stehen im Fokus des Vollsortimenters.



Bis zu 23 000 Produkte

tegut... bietet seinen Kunden rund 23 000 Produkte: Gängige Markenprodukte, die günstigen Preiseinstiegsprodukte der Marke "Jeden Tag", die wertigen Eigenmarken in den Preis- und Qualitätsstufen tegut... Mehrwertmarke mit dem tegut... Reinheitsversprechen, tegut... vom Feinsten und tegut... Bio sowie eine Vielzahl weiterer Bio-Marken.



Vollsortimenter mit Fokus auf Bio

1982 hat tegut... erstmals Bio-Lebensmittel in sein Sortiment aufgenommen und erwirtschaftet heute mit über 3800 Bio-Produkten 25,4 % seines Umsatzes. tegut... betreibt drei unterschiedliche Konzepte: Derzeit 124 Supermärkte (in Eigenregie mit 800 m2 bis 2 500 m2 Verkaufsfläche als Vollsortimenter mit bis zu 23 000 Artikeln), 120 inhabergeführte Nahversorger (mit bis zu 800 m2 Verkaufsfläche und rund 7500 angebotenen Artikeln) sowie 29 "tegut... Lädchen" (ab 120 m2 auf dem Land und in Stadtquartieren mit rund 4200 Produkten zur Nahversorgung).



Teil der Migros Zürich Seit 2013 ist tegut... ein Teil der Genossenschaft Migros Zürich. 2017 beläuft sich der Netto-Umsatz auf 1'008 Mio. Euro (Vorjahr 996 Mio. Euro). Die Flächenproduktivität wurde 2017 um 0,9 % gesteigert. Insgesamt sind 6800 Menschen in den Märkten, den Logistikzentren und den Zentralen Diensten in Fulda für tegut... tätig. Weitere Informationen gibt es unter www.tegut.com und unter www.facebook.com/tegut





