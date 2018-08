Mit den TEEKANNE Organics wird der Tag ein Schlückchen besser

Ab Oktober 2018 kommen mit den TEEKANNE Organics acht außergewöhnliche Teekompositionen, hergestellt aus hochwertiger Bio-Rohware, in Deutschlands Teeregale.



Von Bio-Lebensmitteln über Bio-Kleidung bis hin zum Bio-Hotel: Der Trend zu ökologisch produzierten Produkten ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Denn nachhaltig produzierte Produkte aus umweltfreundlicher Landwirtschaft entlasten die Ressourcen kommender Generationen. Kein Wunder also, dass immer mehr Menschen auf einen gesundheitsbewussten und nachhaltigen Lebensstil setzen – ohne dabei auf Design und Ästhetik verzichten zu wollen.[1] Mit einem völlig neuen Sortiment unterstützt der Düsseldorfer Teehersteller TEEKANNE ab diesem Herbst den Wunsch nach diesem besonderen Bio-Lebensgefühl: TEEKANNE Organics, das sind acht außergewöhnliche Teekreationen aus erstklassigen Bio-Rohwaren in hochwertigen, modernen Premium-Verpackungen, mit denen dem ökologischen, gesunden und modernen Teegenuss nichts mehr im Wege steht. Die neue Produktlinie in bio-zertifizierter TEEKANNE Premium-Qualität ist ab Oktober 2018 in den Sorten „Oriental Chai“, „Ginger Lemon“, „Calm & Relax“, „Sleep & Dream“, „Start your Day“, „Sweet Mint“, „English Breakfast“ und „Sweet Apple“ im Handel erhältlich.



TEEKANNE Organics – 100% Bio, 100% Lifestyle



Die TEEKANNE Organics verbinden feinste Premium-Tees in Bio-Qualität mit innovativen, trendigen Geschmackskompositionen und sorgen so für mehr Abwechslung im Teeglas. Ob am Morgen ein Glas „Start your Day“ mit Mate, am Nachmittag der süße Früchtetee „Sweet Apple“ oder am Abend mit „Sleep & Dream“ den Tag genussvoll ausklingen lassen: Die acht außergewöhnlichen Teemischungen sind die idealen Begleiter für den ganzen Tag. Kurze Produktstories auf den Packungen inszenieren die jeweilige Sorte und zeigen den Verbrauchern gleichzeitig Verzehranlässe auf.



Orientalische Geschmacksreise: Organics Oriental Chai



Der Bio-Gewürztee mit Ingwer, Kardamom und Zimt nimmt Teetrinker mit auf eine orientalische Reise.



Eine Tasse goldene Inspiration: Organics Ginger Lemon



Der Bio-Ingwertee verbreitet seine wärmende Schärfe zusammen mit Lemongras und Kurkuma.



Ruhige Gedankenspiele: Organics Calm & Relax



Honeybush, Melisse und Hopfen bilden die Grundlage für diesen Bio-Kräutertee, der ideal geeignet ist für eine kurze Auszeit vom hektischen Alltag.



Zeit zum Träumen: Organics Sleep & Dream



Der Guten Abend-Bio-Kräutertee mit Melisse, Pfefferminze und Lavendelblüten lässt den Tag ruhig ausklingen.



Kräftige Sonnenstrahlen am Morgen: Organics Start your Day



Mit dem Bio-Kräutertee bestehend aus Mate, Krauseminze und Zitronenschale beginnt der Tag voller Tatendrang.



Eine süße Bekanntschaft: Organics Sweet Mint



Der Bio-Pfefferminztee mit Süßholz bietet ein geschmackvolles Teevergnügen und präsentiert den Klassiker in einer neuen Geschmacksvariante.



It´s Tea Time: Organics English Breakfast



In bester englischer Teetradition verarbeitet und aus fairem Handel – das ist TEEKANNE Organics English Breakfast.



Der verzauberte Apfel: Organics Sweet Apple



Der Bio-Früchtetee kombiniert den fruchtig-süßen Apfel mit einer würzigen Zimtnote.



Empf. VK-Preis:



TEEKANNE Organics: 3,49 EUR



