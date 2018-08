KULT 2018: Bewerbung als "Denkmalschatz" der TechnologieRegion nur noch kurze Zeit möglich

Wenn viele Gemeinden in der TechnologieRegion Karlsruhe am 9. September erneut am europaweit begangenen Tag des Offenen Denkmals teilnehmen, wird es einmal mehr offensichtlich: „Geschichte zum Anfassen“, die hier der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, lebt in besonderem Maße auch vom ehrenamtlichen Einsatz und den Personen dahinter. Diese mit viel Herzblut tätigen „menschlichen Denkmalschätze“ will der Kulturpreis der TechnologieRegion in besonderer Weise würdigen. Sie sorgen als Einzelperson oder Gruppen kontinuierlich und ohne finanzielle Interessen dafür, dass Denkmale und Erinnerungsstätten saniert, gepflegt und/oder ins allgemeine Bewusstsein gerückt werden.



Neben Preisgeldern im Wert von insgesamt 2.000 Euro steht bei „KULT2018“ daher vor allem die öffentliche Wertschätzung und Auszeichnung als „DENKMALSCHATZ“ im Mittelpunkt. Die Bewerbungsfrist für den bereits zum fünften Mal verliehenen Kulturpreis der TechnologieRegion Karlsruhe endet am Montag, den 10. September 2018 – also direkt im Anschluss an den „Tag des offenen Denkmals“. Die offizielle Ausschreibung mit ausführlichen Informationen findet sich zusammen mit dem Bewerbungsformular online unter www.trk.de/kult



KULT2018: Wo und wie kann man sich bewerben?



Viele Monumente, Zeitzeugnisse sowie Schätze aus Kunst und Kultur erinnern an die Wurzeln der vorbildlichen Innovationskraft in und um Karlsruhe. Gesucht werden Denkmalschutz-Initiativen aus der TechnologieRegion, die auf Dauer angelegt sind, bereits Ergebnisse erzielt haben und Perspektive auf Weiterführung bieten. Bemerkenswerter Einsatz fängt dabei oftmals schon im Kleinen an – zum Beispiel bei Grenzsteinen oder Feldkreuzen. Die Palette möglicher betreuter Objekte reicht von A wie archäologische Denkmale über historische Bahnanlagen und Gartendenkmale bis hin zu Z wie Ziehbrunnen.



Für die Bewerbung ist es unerheblich, wann das Engagement begann. Dieses sollte allerdings keine kommerziellen oder gewinnorientierten Interessen verfolgen. Mögliche Belege können unter anderem Vorher-Nachher-Abbildungen, Veranstaltungsprogramme, Unterrichtseinheiten, Zeitungsartikel usw. sein.



Die Bewerbung sollte vorzugsweise online erfolgen und inklusive Anlagen fünf DIN A4 Seiten nicht überschreiten. Alle Informationen und den Ausschreibungsflyer gibt es online unter www.trk.de/kult



Bewerbung als „Denkmalschatz“ bis 10. September 2018 möglich



Eine Fachjury bestehend aus Fachleuten und Repräsentanten der TechnologieRegion Karlsruhe GmbH und der KulturRegion Karlsruhe wird alle bis zum 10. September 2018 eingegangenen Bewerbungen sichten und nach einem Kriterienkatalog bewerten. Die Verleihung der Preise mit Präsentation der Preisträger ist für den 14. Dezember 2018 geplant. Der genaue Ort und der zeitliche Rahmen werden noch bekannt gegeben.



Für Rückfragen stehen wir jederzeit gern zur Verfügung. Weitere Informationen und Pressefotos zum Downloaden erhalten Sie unter www.trk.de/kult Der komplette oder teilweise Abdruck der Pressemitteilung ist im Rahmen einer redaktionellen Berichterstattung kostenfrei möglich.

