Kompetent als Patient - optimal behandelt: Kostenfreie Kurse in München

Wie finde ich die passende Klinik? Welcher Arzt ist der richtige für mich und woran erkenne ich eine gute Pflegeeinrichtung? Wie kann ich mich über die Qualität einer Apotheke informieren und wo finde ich überhaupt seriöse Beurteilungen? Die Antworten auf diese und viele weitere Fragen werden immer wichtiger im komplexen deutschen Gesundheitssystem. Die Techniker Krankenkasse (TK) bietet deshalb eine zweitägige Kursreihe "Kompetent als Patient" an. Die Seminare finden samstags am 23. und 30. Juni, jeweils von 10 bis 17:30 Uhr, statt. Ab sofort ist eine Anmeldung für die kostenfreien Veranstaltungen telefonisch unter 040 - 46 06 62 61 90 oder per E-Mail unter kursreihe@tk.de möglich. Veranstaltungsort ist die Sport Scheck Allwetteranlage GmbH&Co, Münchner Straße 15, Unterföhring. Gerne können auch Versicherte anderer Kassen teilnehmen.



Vier Themenblöcken an zwei Tagen



Die Kursreihe besteht aus den vier Themenbereichen "Das Gesundheitssystem kennen lernen", "Gesundheitsdienstleister finden und bewerten", "Arztgespräche erfolgreich führen" und "Gesundheitsinformationen finden und bewerten". Die Interessierten können sich für einen oder zwei Tage anmelden.



Fast jeder Patient will gut informiert sein - jeder Fünfte ist es aber nicht



Wie wichtig Patientenkompetenz den Menschen in Bayern ist, zeigt der TK-Meinungspuls. "Fast alle bayerischen Befragten wünschen sich von ihrem Arzt ausführliche Informationen über Untersuchungsergebnisse, Diagnosen sowie Vor- und Nachteile der Behandlung", so Christian Bredl, Leiter der TK im Freistaat. "Aber rund 20 Prozent der Patienten sagen, sie seien bei ihrer letzten ernsteren Behandlung nicht angemessen über mögliche Chancen, Risiken oder eventuelle Alternativen aufgeklärt worden."



Bessere Informationen erhoffen sich viele Betroffene durch die digitalen Möglichkeiten im Gesundheitswesen. Bredl: "Jeder Zweite ist der Meinung, dass er sich durch die elektronische Kommunikation leichter und besser mit dem Arzt austauschen kann."



Digitale Chancen nutzen - nun auch Webinare und Onlinekurse



Um die digitalen Chancen besser für die Patienten zu nutzen, bietet die TK neben den Präsenzveranstaltungen nun auch Webinare und Onlinekurse an. Bei den Webinaren können die Nutzer von zu Hause aus zu bestimmten Zeiten online an einem Seminar teilnehmen. Dabei wird von einem Referent per Präsentation das entsprechende Thema behandelt. Über eine Chatfunktion können Rückfragen gestellt werden.



Bei den entsprechenden Onlinekursen, die zu jeder Zeit individuell genutzt werden können, gibt es neben Artikeln zum Lesen beispielsweise auch Checklisten zum Herunterladen sowie Videos und aufschlussreiche Quiz-Spiele. Außerdem können Interessierte mit Übungen das Gelernte überprüfen.



Die Termine der Webinare stehen unter www.tk.de/techniker/2027786, zu den Onlinekursen geht es hier: www.tk.de/techniker/2009774. Alles rund um das Thema "Kompetent als Patient" gibt es unter www.tk.de/tk/225902

