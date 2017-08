Der erste Coup von TechniBike heißt Cooper

TechniBike ist das jüngste Unternehmen der TechniRopa Holding, ein Verbund erfolgreicher Unternehmen, zu dem auch die TechniSat Digital GmbH gehört. Der deutsche Hersteller sichert sich die exklusiven Rechte für die Entwicklung, die Herstellung und den weltweiten Vertrieb der E-Bikes der Marke Cooper.



Design und Fahrvergnügen – das sind die gemeinsamen Nenner der Unternehmen Cooper und TechniBike, die durch die Cooper E-Bikes verkörpert werden. Das erste Modell aus der Partnerschaft kommt im ersten Quartal 2018 auf den Markt. Das schnittige E-Bike SEBRING E ist nach der legendären Rennstrecke in Florida benannt, auf der Cooper 1959 den Formel 1 Grand Prix gewonnen hatte. Dank des minimalistischen Rahmens und des vollintegrierten Antriebs wird das SEBRING E eines der formschönsten und leichtesten E-Bikes auf dem Markt sein. Das Besondere am SEBRING E ist, auch im Vergleich zu seinen Wettbewerbern, dass es technologischen Vorsprung (Formel 1 KERS) mit puristischem Design und hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis verbindet. Das Cooper E-Bike wird ab UVP 2.499 € erhältlich sein.



Eine Legende interpretiert sich neu



Wer die Autos der Firma Cooper kennt, der weiß um die Kraft der kleinen, aber flotten Flitzer. Die Cooper Car Company wurde 1946 von Charles und seinem Sohn John Cooper mit dem Ziel gegründet, reine Rennwagen zu bauen. Heute ist Cooper auf der ganzen Welt für den legendären Mini Cooper bekannt, der seit Anfang 2011 von BMW neu aufgelegt wird.



Das Erbe, das John Cooper hinterlassen hat, wird heute von dessen Sohn John Michael Cooper weitergeführt und ausgebaut. Noch immer fokussiert auf bahnbrechendes Design und modernste Technik, widmet sich Cooper heute anderen Verkehrsmitteln: Fahrrädern und E-Bikes.



Die Kooperation zwischen Cooper und TechniBike zielt darauf, die Form des modernen städtischen Radfahrens nach und nach entscheidend zu verändern. Ein Grundsatz bleibt bestehen: Alles, was den Namen Cooper trägt, muss in einem schönen, aber funktionellen Design verpackt sein.



Neuer Player auf dem E-Mobility-Markt



Dieser Gedanke liegt auch der TechniBike GmbH zugrunde. Das 2016 gegründete Unternehmen entwickelt und produziert alles, was sich smart und nachhaltig auf zwei Rädern fortbewegt und – ob auf dem Land oder in der Stadt – dem mobilen Leben eine neue Qualität verleiht.



Am Anfang stehen dabei E-Bikes und Pedelecs, die der Beginn eines stetig wachsenden Produktportfolios sind. Ab Oktober werden die ersten 4 E-Bike-Modelle der Firma TechniBike auf dem Markt erhältlich sein: ein eCity-Bike, ein eMTB Fully, ein eMTB Hardtail und ein eTrekking. Die High-Performance E-Bikes wurden in enger Zusammenarbeit mit Continental entwickelt. E-Mail: presse@technibike.de

Internet: www.technibike.de

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren