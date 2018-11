Weltpremiere: TECHART Powerkit für Porsche E-Hybrid Modelle

26.11.18

Hybride Antriebsstrukturen haben sich im Luxussegment der Automobilwelt etabliert. Sowohl im Alltag als auch im Motorsport. Spielraum für Individualität? TECHART zeigt es! Im Rahmen der Essen Motor Show 2018 präsentiert TECHART das neue Powerkit für die Porsche E-Hybrid Modelle. Allen voran die spektakuläre Umsetzung, die seinesgleichen sucht: der TECHART GrandGT auf Basis Panamera



Turbo S E-Hybrid Sport Turismo.



Mehr Kraft aus zwei Herzen.



Die TECHART TECHTRONIC Leistungssteigerung für den Panamera Turbo S E-Hybrid. Sie erhöht die serienmäßige Systemleistung von 680 PS auf 770PS. Das Systemmoment steigt von max. 850 Nm auf kraftvolle 980 Nm. 0-100 km/h: 3,2 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit: 316km/h. Dank einem intensiven Entwicklungs- und Erprobungsprozess liefert die Leistungssteigerung ein optimales Zusammenspiel zwischen E-Antrieb und Verbrennungsmotor. In Verbindung mit der klappengesteuerten Abgasanlage von TECHART verwöhnt diese Kombination die Ohren mit einem tiefen, kraftvollen V8-Klang. Klingt spektakulär, fühlt sich beeindruckend an und sieht gut aus. Denn die vier Titanendrohre mit Kohlefaser-Ummantelung sind ein unmissverständliches Statement.



Produktinformationen zu den weiteren E-Hybrid Powerkits von TECHART folgen.



Mit der Leistungssteigerung von TECHART ist der Kunde immer auf der sicheren Seite. Die TECHART PROTECT Vollgarantie für individualisierte Porsche Neu- und Gebrauchtfahrzeuge ist speziell auf jedes Porsche Fahrzeug abgestimmt und deckt sämtliche Eventualitäten ab. Heute und in Zukunft. Außerhalb Europas steht die TECHART TECHTRONIC Garantie bereit. Sie umfasst eine Garantie auf Motor und Antriebsstrang.



Kraftvoller Auftritt.



Das TECHART GrandGT Stylingpaket für den Panamera setzt Maßstäbe in Sachen Optik und Qualität. Die Linienführung und Erscheinung ist unverkennbar. Eine breitere Frontpartie mit Carbonhaube,



kraftvolle Verbreiterungen an den Radhäusern, konturierte Seitenschweller und die deutlich größere Spurweite prägen das selbstbewusste Auftreten des GrandGT. Am Heck: die eigenständige Verkleidung mit TECHART-typischen Luftauslässen und ein optisch schwebender Heckdiffusor mit vier ausgeprägten Finnen, welcher die carbonummantelten Titan-Doppelendrohre umrahmt.



Die neuen 22-Zoll Formula V Felgen von TECHART fügen sich perfekt ins Gesamtbild ein. Das eigenständige Vielspeichen-Design lässt die Felge im Radkasten besonders groß erscheinen. Ein optischer Vorteil, der gerade bei großen Porsche-Modellen wie dem Panamera und dem Cayenne seinen Anspruch erfüllt. Zusätzlich sorgen die feinen Speichen für eine ruhige und zugleich stimmige Anmutung.



Ideales Zusammenspiel im Interieur.



Abgestimmt auf das Gesamtkonzept veredelt die TECHART lnterieurmanufaktur den Innenraum bis ins kleinste Detail. Die Sitze wurden z.B. passend zum Exterieur-Design bestickt. Hat der Fahrer Platz genommen, wartet ein ergonomisch geformtes TECHART Sportlenkrad auf ihn. Der Fahrmodus-Schalter sowie die 12-Uhr-Markierung sind passend zum Hybrid-Konzept Acid Green. Die einzelnen Segmente des Sportlenkrades können mit Leder, Alcantara® oder Carbon individuell abgestimmt werden. Beleuchtete Einstiegsleisten mit TECHART Schriftzug und die eloxierte Aluminium-Pedalerie runden das Interieur ab.

(lifePR) (