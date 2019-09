Pressemitteilung BoxID: 768808 (team Reifen-Union GmbH & Co. TOP SERVICE TEAM KG)

TOP SERVICE TEAM dankt Olympiasiegerin

TEAM-Geschäftsführer Gerd Wächter: "Kristina Vogel gab unseren Auszubildenden wertvolle Botschaften weiter" - Treffen auf der IAA

„Verfolge Deinen Traum. Egal was kommt!“ Dieses Motto galt auch bei der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) 2019, denn Kristina Vogel, Olympiasiegerin im Bahnradfahren und Mentorin der gleichnamigen Bridgestone Kampagne, gehörte in Frankfurt zu den Gästen am Messestand des japanischen Reifenherstellers.



Die Autogrammstunde der „Sportlerin des Jahres“ nutzte die TOP SERVICE TEAM KG, Deutschlands große Kooperation unabhängiger Reifen-Fachhändler, um sich bei der 28-Jährigen für die Unterstützung beim „TEAM-Camp 2.0“ zu bedanken. Im Juni sprach Kristina Vogel in der Jochen-Schweitzer-Arena in München vor 70 Auszubildenden der TEAM-Gesellschafter und schilderte eindrucksvoll, wie ein Team motiviert werden kann. Ihre eindringliche Botschaft: „Mit Spirit und Tatendrang kann man gemeinsam im Team einiges erreichen, sich weiterentwickeln und voneinander lernen.“ Mit einem Gruppenbild aller Teilnehmer des Treffens in München bedankte sich die TEAM bei der Olympiasiegerin. TEAM-Geschäftsführer Gerd Wächter: „Kristina Vogel trug mit ihrer offenen Art zu unserem gelungenen TEAM-Building bei. Sie zog mit einem ganz besonderen Beitrag unsere Auszubildenden in ihren Bann und gab viele wertvolle Botschaften an die jungen Menschen weiter.“



Aktuell ist Kristina Vogel Mentorin des Bridgestone Teams „Heimliche Sieger“ und unterstützt zehn Sportanfänger bei ihrem großen Traum, im Oktober 2019 den ersten 10-Kilometer-Lauf ihres Lebens zu absolvieren – und zwar den „Bridgestone Great 10k“ in der Hauptstadt Berlin. Der Vortrag vor den TEAM-Azubis ist Kristina Vogel noch in guter Erinnerung: „Es war eine tolle Möglichkeit, vor so interessierten Zuhörern zu sprechen. Auch die offene Fragerunde hat mir viel Spaß gemacht. Es ist schön, junge Menschen mit meiner Geschichte inspirieren zu können. Deswegen freut es mich ganz besonders, dass ich in München Gast der TOP SERVICE TEAM KG sein durfte“, bedankte sie sich bei Gerd Wächter.



Der japanische Reifenhersteller Bridgestone ist weltweiter Partner der Olympischen Spiele und freut sich ganz besonders auf die Spiele 2020 in seiner Heimat Tokio. Zu den über 50 Athleten aus mehr als 15 Ländern, die Bridgestone als Botschafter unterstützen, gehört neben Kristina Vogel auch der deutsche Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchen.



