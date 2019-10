Pressemitteilung BoxID: 772893 (TEAM CODE ZERO)

AIR+ ActivePro, das atmungsaktivste Schutzmasken-System für professionelle Anwender

Weltpremiere auf der A+A Messe

Innosparks, ein ST Engineering Open Innovation Lab, die Entwickler der preisgekrönten Schutzmaske AIR+, launcht mit zusammen mit iTools, dem europäischen Vertriebspartner, eine neue revolutionäre Maskenreihe namens AIR+ ActivePro System. Diese bietet nie dagewesenen Atemkomfort für professionelle Anwender. Dank innovativem mikroplissiertem Material, Multiflap Auslassventil und Aktiv-Ventilator können Anwender des AIR+ ActivePro Systems nun erstmals extrem atmungsaktiven und trockenen Komfort beim Arbeiten mit Schutzmaske erleben. Im Vergleich zu herkömmlichen Produkten ist die Ausatemeffizienz doppelt so hoch und die Maske bleibt 80 Prozent trockener.



Als Ergänzung zur AIR+ Maskenreihe, die mittlerweile in 17 Ländern Europas erhältlich ist, ermöglicht das ActivePro System eine leistungsfähigere Arbeitsweise bei gleichem Schutzniveau. Das von Wissenschaftlern entwickelte System verfügt über ein mikrogefaltetes Filtermaterial, das bestmögliche Atmungsaktivität ermöglicht, während das einzigartige Aktivventil der Atementlastung dient. Die Maske wird durch den Active-Ventilator ergänzt, der müheloses Ausatmen ermöglicht. Der Ventilator entlüftet die Maske aktiv wärend gleichzeitig bis zu 20 Prozent mehr Frischluft hinein gelangt. Das reduziert den Kohlendioxidgehalt von 3 Prozent auf durchschnittlich 0,08 Prozent.



Arbeitsmediziner Dr. Rouven Koll erklärt: „Wenn die Luft am Arbeitsplatz z. B. durch Staub verunreinigt ist, sind in den meisten Unternehmen Schutzmasken vorgeschrieben. Das Tragen von Masken darf sich unter keinen Umständen negativ auf die Gesundheit auswirken. Durch zu hohen Widerstand beim Einatmen kann die Arbeit beeinträchtigt und gesundheitliche Folgen langfristig nicht ausgeschlossen werden", erklärt der Arzt, "Symptome wie Müdigkeit, Schwindel und Leistungsabfall können die Folge sein. Ein erhöhter Atemwegswiderstand kann den Lungenkreislauf beeinträchtigen und zu langfristigen Atemwegserkrankungen führen. Das neue ActivePro-System von Innosparks bietet dank seinem innovativen Filtersystem, auch über einen längeren Zeitraum einen extrem niedrigen Atemwegswiderstand, was gesundes und produktives Arbeit ermöglicht.“



Weltpremiere feiert das ActivePro-System am AIR+-Stand (9/E56) auf der A+A-Messe vom 5. bis 8. November 2019 in Düsseldorf. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an iTOOLS, den europäischen Vertriebspartner von AIR+, unter 0162 8041151 oder besuchen Sie airplus-europe.com.



ST Engineering

ST Engineering ist ein global agierender Technologie-Konzern, der sich auf die Bereiche Luft- und Raumfahrt, Elektronik, Landtechnik und Marine spezialisiert hat. Die Gruppe beschäftigt rund 22.000 Mitarbeiter in Niederlassungen in Asien, Amerika, Europa und dem Nahen Osten und bedient Kunden aus den Bereichen Verteidigung, Regierung und Handel in mehr als 100 Ländern. Mit mehr als 500 Smart City-Projekten in 70 Städten in ihrer Erfolgsgeschichte trägt die Gruppe mit ihrer Suite von Smart Mobility, Smart Security und Smart Environment Lösungen weiterhin dazu bei, Städte zu verändern. ST Engineering mit Hauptsitz in Singapur erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 6,7 Milliarden US-Dollar und zählt zu den größten an der Börse von Singapur notierten Unternehmen. Es ist eine Komponentenaktie des FTSE Straits Times Index, MSCI Singapore, SGX ESG Transparency Index und SGX ESG Leaders Index. Weitere Informationen finden Sie unter www.stengg.com



Innosparks - An ST Engineering Open Innovation Lab (Offenes Innovationslabor)

Innosparks ist Singapurs erster ingenieurtechnischer Inkubator und ein Open Innovation Lab von ST Engineering, einer globalen Technologie-, Verteidigungs- und Ingenieurgruppe, die sich auf die Bereiche Luft- und Raumfahrt, Elektronik, Landsysteme und Marine spezialisiert hat. Als dynamische Innovationsplattform und Sprungbrett zu neuen und bahnbrechenden Technologien bietet das Open Lab einen Pool von qualifizierten Ingenieuren, die über fortschrittliche Geräte und Labore hinausgehen, um Innovatoren bei der Beschleunigung der Entwicklung ihrer Ideen zu Prototypen und Produkten zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.stengg.com/en/innosparks



iTOOLS

iTOOLS produziert und vertreibt innovative Produkte an professionelle Baumärkte und Großhändler in den meisten Ländern der Welt. Unser Produktportfolio besteht aus hochwertigen Produkten und Lösungen, die die Arbeit für den Profi einfacher, schneller, komfortabler und sicherer machen. iTOOLS ist der europäische Distributor von AIR+. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.iTOOLS.dk.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (