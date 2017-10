Wandverkleidung Waldkante - Wohnen in der Natur

TEAM 7 liebt Holz und innovative Designs. Mit der Wandverkleidung Waldkante ermöglicht TEAM 7 Wohnen wie in der Natur. Aus edlem, unbehandeltem Naturholz in den Sorten Eiche, Erle oder Nussbaum gefertigt sorgt sie für eine außergewöhnliche, innovative Optik im harmonischen Zusammenspiel mit anderen Hölzern in der Einrichtung oder im spannenden Kontrast zu Glas-, Stein- und Metalloberflächen. Einzelne, handverlesene Holzelemente verleihen der Wandverkleidung eine spannende, individuell strukturierte Textur und lassen sie in jedem Raum optimal zur Geltung kommen. Diese einzigartige und faszinierende Oberflächenstruktur kreiert mehr optische Würze in Küche und Esszimmer. In Wohn- und Schlafzimmer entsteht ein dekoratives und effektiv gesundes Wohnumfeld für das perfekte, natürliche Wohlbefinden.





