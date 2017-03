Natürliches Design und wohnliche Architektur am Herd

.

Die moderne Küche kennt keine Grenzen

Mit Freunden zusammen an der Kochinsel exotische Rezepte ausprobieren, am Küchentresen den Prosecco genießen und am Herd gemeinsam essen, trinken und feiern. In die Küche ist ein neuer Lifestyle eingezogen. Offen, wohnlich und formstark verwandelt sich die ehemalige Kochzone in einen kulinarischen Living-Room. Die Technik verschwindet diskret im Hintergrund und das Design übernimmt die Regie. Denn die Grundrisse der modernen Wohnungen geben Raum für neue Gestaltungsideen und Architekturen. So stehen zum Beispiel Küchenmöbel nicht mehr nur an den Wänden, sondern frei im Raum als Vorbereitungs- und Kochinseln. Regallösungen, Vitrinen, Sideboards und warme Naturhölzer bringen behaglichen Charme in die Küche und verbinden die Genusswerkstatt mit anderen Wohnbereichen.



Filigrane Holz-Art für die neuen Genuss-Zonen

Für dieses Trend-Thema hat der Massivholz-Experte TEAM 7 ein besonders schönes Programm entwickelt: filigno. Mehr Möbel als Küche, macht es mit den Naturmaterialien Holz und Keramik Appetit auf eine neue Gemütlichkeit. Ob als Anrichte, Arbeitsblock oder funktionelle Kochinsel – das System zelebriert formschön eine kultivierte wie heimelige Lebensart. Leicht, filigran und mit holzbetonter Eleganz. Den perfekten Übergang zwischen Küchen, Wohnen und Speisen ebnen die filigno-Beimöbel. Sie lassen viel Freiraum für offene Lösungen und passen sich flexibel allen Maßen an. Pur und hochwertig: Die edlen Side- und Highboards werten Küchen, ebenso wie Wohnzimmer, mit präzisen Verarbeitungsdetails und smarter Funktionalität stilvoll auf. Auch hier belegt die Manufaktur mit ihrem Gespür für exklusives Design, wunderschöne Naturhölzer und fertigungstechnischer Perfektion, dass sie zu den Schrittmachern der Branche gehört.



Natürlich, nachhaltig und wohngesund

Die Kombination aus traditionellem Handwerk und der Liebe zu Holz gepaart mit Design, Nachhaltigkeit sowie viel kreativem Freiraum bei der individuellen Gestaltung sind Markenzeichen der Österreicher. Dabei erfreuen sich die hochwertigen Holzküchen immer größerer Beliebtheit. „Im Küchenbereich konnten wir im vergangenen Jahr große Zuwächse erzielen“, bilanziert Dr. Georg Emprechtinger, Inhaber und Ideengeber von TEAM 7. „Gesundheit ist ein wichtiges Gut. Deshalb möchten immer mehr Menschen, die Wert auf gesunde Lebensmittel legen, auch ihre Küche nachhaltig und ökologisch gestalten.“ Massivholz verfügt über antibakterielle Eigenschaften, lässt sich einfach pflegen und punktet zudem mit gemütlicher Wohnlichkeit. Das warme Naturmaterial schafft den perfekten Übergang vom Funktionsraum Küche zum Wohnen. Mit attraktiven Tresen, Anbautischen, Vitrinen, Sideboards und variablen Regalsystemen in verschiedenen Hölzern und Stilarten serviert TEAM 7 kochbegeisterten Holzliebhabern eine enorme Kombinationsvielfalt.



Die neue Naturküche filigno mit dem passendem Beimöbelprogramm von TEAM 7 Chefdesigner Sebastian Desch wird auf der Wohnen & Interieur in Wien zu sehen sein.



TEAM 7 auf der Wohnen & Interieur

11. bis 19. März 2017

Messeplatz 1, A-1021 Wien

Halle D, Stand D0103









