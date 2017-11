Ankommen und Durchatmen in cubus Dielen von TEAM 7

Das heimelige Gefühl eines gemütlichen Zuhauses beginnt bereits, wenn man dieses betritt. Dafür bieten die cubus Dielen von TEAM 7 eine beeindruckende Vielfalt, optimal angepasst an die persönlichen Bedürfnisse. Edle Naturhölzer verleihen ihrem Eingangsbereich einen einladenden ersten Eindruck, der es funktional in sich hat. Bis ins kleinste Detail durchdacht bietet das cubus Dielenprogramm immer die richtige Lösung für jeden Vorraum und Geschmack: Wandpaneele mit Kleiderstangen oder Hakenreihen, verschieden funktionale Kommoden und Schränke sowie die Sitzbank mit Schuhablage ermöglichen eine maßgenaue und stilvolle Einrichtung im Eingangsbereich. Auf Ablagemöglichkeiten liegen auch Handy, Sonnenbrille und Schlüssel immer griffbereit am richtigen Platz. Die individuelle Zusammenstellung verschiedener Naturhölzer und Farbglasvarianten, nach Wunsch in glänzend oder matt, sorgt zudem für eine persönliche Note und verleiht der Diele eine angenehme Atmosphäre, in der man gerne ankommt und seine Gäste willkommen heißt.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren