Thomas Cook : de nombreux Suisses impactés

La faillite de Thomas Cook impacte 600'000 personnes dans le monde / Parmi eux, environ 90 membres du TCS ont contacté le Livret ETI pour demander de l'assistance

Alors que Thomas Cook a annoncé ce matin la cessation de ses activités pour faillite, 42 dossiers ont été ouverts auprès du Livret ETI du TCS jusqu’à aujourd’hui 16h00. Au total, ce sont environ 90 personnes qui ont bénéficié d’un conseil personnalisé.



Dans le détail, les 42 dossiers ouverts concernent des voyages principalement dans le bassin méditerranéen, mais aussi l’Ile Maurice, le Kenya ou encore les Maldives. Le TCS surveille la situation en continu et est disponible 24h/24.



Recommandations aux voyageurs



A ce stade, le TCS donne trois conseils aux voyageurs :





Contacter le ou les prestataires de service qui ont vendu le voyage, afin de connaître le statut de la réservation.

Vérifier si le voyage peut toujours avoir lieu, s’il contient une prestation Thomas Cook, et s’organiser en conséquence.

Appeler les numéros pour la Suisse +41555110900, la France +33155901041, le Royaume-Uni +44173322480 et l’Allemagne +4961716500





Une actualisation de la situation suivra en cas de développement important concernant le nombre de dossiers traités.

