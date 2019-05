Pressemitteilung BoxID: 753560 (TCS Touring Club Schweiz)

Thierry Burkart, Vice-Président du TCS, se retirera au printemps 2020

Thierry Burkart, Vice-Président du TCS, a annoncé à l'occasion de l'Assemblée des délégués de la section Argovie qu'il avait l'intention de remettre son mandat lors de la prochaine session de l’Assemblée en 2020. Cette décision aura pour conséquence son retrait des organes du TCS Club Central. Le TCS regrette cette décision, car Thierry Burkart a joué un rôle majeur dans l'élaboration de la politique des transports du TCS ces dernières années.



Depuis 2006, Thierry Burkart est activement impliqué dans la section Argovie et a été élu au Comité par l'Assemblée des délégués en 2008, puis à la Présidence de la section en 2011. Depuis cette année, il est également membre du conseil d'administration et, depuis 2012, vice-président du Club central du TCS. Il préside le comité politique du conseil d'administration. En 2015, il a été élu au Conseil national, où il a joué un rôle clé dans l'élaboration de la politique suisse des transports en tant que membre de la Commission des transports et des télécommunications.



Thierry Burkart explique aux délégués de la Section son retrait pour 2020 comme suit : "Après une dizaine d'années à la tête de la section Argovie, un changement de direction me semble indiqué. Il va sans dire que je resterai fidèle au TCS et continuerai à prôner une mobilité multimodale, qui garantisse aux citoyens le libre choix de leur moyen de transport".



Thierry Burkart a apporté une contribution décisive à la poursuite du développement du TCS : la structure dirigeante actuelle peut notamment être attribuée à son travail conceptuel.

En tant que président du comité politique, Thierry Burkart a largement contribué ces dernières années au positionnement judicieux du TCS dans les votes décisifs contre l'augmentation du prix de la vignette, pour le deuxième tunnel routier du Saint-Gothard, le Fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération et, enfin, pour l'arrêté fédéral sur le vélo. "Au nom de notre club, je tiens à remercier Thierry Burkart pour son engagement et sa détermination. Je me réjouis de pouvoir compter sur son soutien dans nos organes centraux pour une nouvelle année. Je suis convaincu que nous pourrons compter sur ses connaissances et son soutien même après son départ", a déclaré Peter Goetschi, Président Central du TCS, commentant l'annonce de Thierry Burkart.



