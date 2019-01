Sammelaktion für Kindersitze

28.01.19

In Zusammenarbeit mit dem Internationalen Automobilverband (FIA) sammelt der TCS nicht mehr gebrauchte Kindersitze für benachteiligte Familien in Osteuropa (Moldawien und Weissrussland). Mitglieder des TCS sowie alle Bürger in der Schweiz sind eingeladen, ihre Kindersitze der Sektion in ihrer Region zu spenden. Der TCS kontrolliert dabei die Einhaltung der Sicherheitsstandards.



Im vergangenen Jahr feierte der TCS sein 50 jähriges Kindersitztest Jubiläum. Der grösste Mobilitätsclub der Schweiz unterstreicht nun in Zusammenarbeit mit der FIA sein Engagement für die Verkehrssicherheit, indem er nicht mehr gebrauchte Kindersitze für benachteiligte Familien in Moldawien und Weissrussland sammelt.



Mitglieder des TCS sowie alle Bürger in der Schweiz können ihre Kindersitze bis Ende Mai 2019 spenden, indem sie ihn in der TCS Sektionen in ihrer Region abgeben. Der Zentralclub wird anschliessend alle gesammelten und überprüften Kindersitze nach Moldawien und Weissrussland verschicken. Die Liste der Sammelstellen der teilnehmenden TCS-Sektionen finden Sie auf der Webseite tcs.ch.



Aus Sicherheitsgründen ist es unerlässlich, dass der TCS bei der Spendenaktion eine Qualitätskontrolle der Sitze vornimmt. Fachkundiges Personal überprüft die Einhaltung der Zulassungskontrollnummern und den allgemeinen Zustand des Sitzes (Sicherheitselemente, Befestigungselemente, Schutz, etc.).



Weiterführende Informationen



Anforderungen an die Kindersitze



Das Baujahr ist auf dem orangefarbenen Etikett auf dem Sitz angegeben. Derzeit sind nur Kindersitze mit der ECE-Kontrollnummer R44.03, R44.04 oder R129 auf dem Etikett erlaubt. Weitere Informationen entnehmen sie dem Ratgeber "Kinder im Auto", der in elf Sprachen erscheint. Er kann unter www.ratgeber.tcs.ch bestellt werden.

