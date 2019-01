Azione del TCS di recupero di seggiolini auto inutilizzati

28.01.19

In collaborazione con la Federazione Internazionale Automobile (FIA), il TCS organizza una raccolta di seggiolini auto per bambini inutilizzati da regalare a famiglie, meno fortunate, della Moldavia e della Bielorussia. Il TCS invita quindi i propri soci e chi abita in Ticino a donare i seggiolini, non più usati, consegnandoli, entro la fine di giugno 2019, presso la Sede TCS di Rivera. Il controllo del rispetto delle norme di sicurezza dei seggiolini è garantito dal TCS.



Nel 2018, il TCS ha festeggiato i 50 anni di test dei seggiolini per bambini. Con il lancio di questa iniziativa, volta a raccogliere i seggiolini non più utilizzati da destinare a famiglie meno fortunate della Moldavia e della Bielorussia, il più importante Club della mobilità della Svizzera vuole sottolineare, una volta di più, il suo impegno per la sicurezza stradale.



I soci del TCS e chi abita in Ticino possono regalare, fino a fine maggio 2019, i seggiolini non più utilizzati consegnandoli alla Sede TCS di Rivera (tel. 091 935.91.35):



dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 16:00; il sabato dalle 08:30 alle ore 11:30.



Al momento della consegna, un collaboratore del TCS effettuerà un controllo sullo stato generale del seggiolino, verificherà il rispetto dei numeri di controllo di omologazione e gli elementi di sicurezza (legacci, protezioni, ecc.). Attualmente sono autorizzati solo i seggiolini che portano l'etichetta arancione con uno dei numeri di controllo ECE R44.03, R44.04 o R129. Maggiori informazioni su questo argomento si trova sull’infoguida-TCS "Bambini in automobile" www.infoguida.tcs.ch.



In collaborazione con la FIA, la Sede centrale del TCS si occuperà poi del ritiro dei seggiolini regalati nei vari punti della Svizzera e della loro ridistribuzione nei Paesi destinatari.



La lista dei punti di raccolta delle Sezioni TCS partecipanti si trova sul sito web tcs.ch.

(lifePR) (