Action de récupération de sièges enfants

28.01.19

En collaboration avec la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), le TCS organise une collecte de sièges enfants inutilisés au profit de familles défavorisées des pays de l’Est (Moldavie et Biélorussie). Les membres du TCS, ainsi que l’ensemble des citoyens, peuvent faire don de leur siège enfants auprès d’une section de leur région. Le contrôle du respect des normes de sécurité des sièges est garanti par le TCS.



Le TCS a célébré l’an dernier 50 ans de tests de sièges d’enfants. En collaboration avec la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), le plus grand club de mobilité de Suisse marque son engagement en matière de sécurité routière en organisant une collecte de sièges enfants inutilisés au profit de familles défavorisées de Moldavie et de Biélorussie.



Les membres du TCS, de même que l’ensemble des citoyens helvétiques, peuvent faire don jusqu’à fin mai 2019 de leur siège enfant en se rendant dès à présent auprès de l’une des sections de sa région qui assure un point de collecte. Une collecte générale sera ensuite organisée par le Club central, afin de rassembler l’ensemble des dons à destination des pays concernés. La liste des points de collecte auprès des sections du TCS participantes peut être consultée sur le site tcs.ch.



Pour des raisons de sécurité évidentes, il est essentiel que lors de la récupération des sièges enfants, le TCS assure un contrôle de la qualité du siège. Des collaborateurs dédiés à l’opération procéderont à une vérification du respect des numéros de contrôle d’homologation, ainsi qu’à la vérification de l’état général du siège (éléments de sécurité, attaches, protections, etc.).



Informations supplémentaires



Prescriptions concernant la sécurité des enfants

L'année de construction figure sur l'étiquette orange apposée sur le siège. Actuellement, seuls les sièges enfants dont l'étiquette porte le numéro de contrôle ECE R44.03, R44.04 ou R129 sont autorisés. Plus d'informations à ce sujet sur l'infoguide "Enfants en voiture" édité en onze langues qui peut être commandé à l'adresse internet www.infoguide.tcs.ch.

