Immer ein Gewinn: Tchibo mobil mit Smartphone-Aktions-Tarif und e-Smart-Verlosung

07.02.19

Perfekt für Vielsurfer und Vieltelefonierer: Tchibo mobil startet das Frühjahr mit einem smarten Aktions-Tarif: Für 9,99 Euro bietet der Hamburger Mobilfunkanbieter eine dauerhafte 3 GB Internet-, Allnet- und SMS-Flat in alle deutschen Netze an. Wer auch im Urlaub gern im Internet surft, telefoniert und SMS schreibt kann sich freuen, denn der Tarif gilt auch für den gesamten EU-Roaming-Bereich. Ob in der Filiale, im Lebensmittelhandel oder unter www.tchibo.de – das smarte Angebot ist vom 11. Februar bis 10. März 2019 erhältlich.



Übrigens: Im Aktionszeitraum spart man gleich doppelt, denn dann kostet die SIM-Karte mit Aktions-Tarif nur 4,99 Euro statt 9,99 Euro.



Mehr Gigabyte: Flexible Leistungen ohne feste Bindung



Damit lässt es sich unbeschwert telefonieren, surfen und SMS schreiben: Die kurze Mindestlaufzeit von nur 4 Wochen bietet Nutzern einen fairen und unkomplizierten Tarif. Über das Kundenportal oder per App haben auch Tchibo mobil Bestandskunden die Möglichkeit, ihren Tarif einfach an das aktuelle Tarifangebot anzupassen. Spannend für Neukunden: Wer aktuell in einem bestehenden Vertrag gebunden ist, kann sich den attraktiven Tchibo Tarif jetzt sichern und noch bis zum 30. September 2019 freischalten lassen.



Über den gesamten Aktionszeitraum hinweg haben alle Tchibo Kunden, die in einer Filiale einkaufen, die Chance, einen von 111 Preisen zu gewinnen – darunter einen Elektro smart EQ fortwo cabrio im Wert von rund 30.000 Euro.



Alle Vorteile des 3 GB Aktions-Tarifs im Überblick



- 3 GB Highspeed-Internet, Allnet- und SMS-Flat für nur 9,99 Euro/ 4 Wochen.

- Der Smartphone-Aktions-Tarif ist vom 11.02. bis 10.03.2019 erhältlich.

- Jetzt günstige Alles-Flat sichern und bis zum 30.09.2019 freischalten lassen.

- Der Tarifvorteil ist dauerhaft gültig und gilt im gesamten EU-Roaming-Bereich.



Smarte Gewinnspielaktion von Tchibo mobil



Persönlich in der Filiale vorbeizuschauen lohnt sich! Wer im Aktionszeitraum in einer Tchibo Filiale einkauft – egal ob einen Becher Kaffee, Textilien oder den Aktions-Tarif – bekommt an der Kasse ein Tchibo mobil Gewinnspiellos ausgehändigt. Das Gewinnfeld im Los verrät sofort, ob sich dahinter der Hauptgewinn E-smart, eines von 10 Samsung Galaxy J4+ Smartphones oder eines von 100 Tchibo mobil SIM-Starterpaketen für den Aktions-Tarif verbirgt. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist selbstverständlich kostenlos.

(lifePR) (