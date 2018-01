Zum Arbeiten in die Sonne

Thomas Cook sucht für sein internationales In Destination Management-Team für die Sommersaison 2018 noch neue Mitarbeiter für den weltweiten Einsatz in Urlaubsgebieten. Für rund 90 Reiseleiter, 30 Contact Center Agents sowie 20 Kinder- und fünf Sports & Fitness-Animateure sind noch Stellen frei. Die Sommersaison 2018 beginnt je nach Zielgebiet zwischen März und Juni und endet Ende Oktober.



Thomas Cook-Reiseleiter und Animateure sind weltweit im Einsatz. Die Contact Center Agents sind auf Kreta und Mallorca und im neuen Connected Center in Portugal stationiert. Neu für Thomas Cook-Reiseleiter im Sommer 2018 ist eine bei deutschen Veranstaltern einzigartige Fünf-Tage-Woche.



Vor Jobbeginn bereiten eine zehntägige Schulung (Service Academy) und die Einarbeitung durch erfahrene Kollegen im Zielgebiet die neuen Mitarbeiter auf ihre Aufgaben vor. Thomas Cook bietet ihnen freie Unterkunft am Einsatzort, kostenfreie Flüge für die An- und Abreise, die Teilnahme an Sprachkursen, Mitarbeitervergünstigungen für Reisebuchungen sowie interessante berufliche Karrieremöglichkeiten innerhalb der Thomas Cook Group im Ausland und in den Zentralen. Der befristete Schweizer Arbeitsvertrag beinhaltet auch eine weltweite Schweizer Privatkrankenversicherung.



Bewerber sollten eine große Serviceorientierung sowie fließende Deutsch- und gute Englischkenntnisse mitbringen, teamfähig und flexibel sein und natürlich Spaß daran haben, im Ausland zu arbeiten.



Wer an einem Thomas Cook-Job im Ausland interessiert ist, findet unter https://www.thomascook.de/unternehmen/karriere/ausland/ weitere Informationen und einen Online-Bewerbungsfragebogen. Die von Thomas Cook ausgewählten Bewerber haben dann noch bis Anfang März auf 13 „Assessment Days“ in verschiedenen Städten Gelegenheit, sich zu präsentieren und ihr Können unter Beweis zu stellen.

