Thomas Cook und MSC Kreuzfahrten intensivieren Zusammenarbeit

Thomas Cook arbeitet künftig enger mit MSC Kreuzfahrten zusammen. Auf Grund der guten Resonanz erweitert der Veranstalter das „Kreuzen und Baden“-Programm auf drei Destinationen mit den vier Schiffen MSC Opera, MSC Fantasia, MSC Seaside und MSC Splendida. Ab sofort sind neben Kuba auch Ziele in der Karibik und im Orient buchbar. Die Kreuzfahrten können für den anschließenden Badeaufenthalt mit allen Hotels aus den Katalogen „Karibik, Lateinamerika“ und „Afrika, Orient, Indischer Ozean“ von Thomas Cook Signature und Neckermann Reisen sowie dem Katalog „Nordamerika“ von Neckermann Reisen kombiniert werden.



Insgesamt stehen vier Kombinationsreisen, bestehend aus einer Woche Kreuzfahrt und anschließendem Badeurlaub in der Karibik, im Orient und auf Kuba zur Auswahl. Die Länge des Aufenthalts ist frei wählbar, ebenso das jeweilige Hotel aus dem Portfolio der Veranstaltermarken in den einzelnen Destinationen. Das bietet hohe Flexibilität. In Florida wird das Angebot ergänzt durch Zusatzleistungen wie Mietwagen oder Rundreisen. Alle vier „Kreuzen und Baden“-Kombi-Angebote können als Thomas Cook-Pauschalreise mit Flug gebucht werden.



Die Kreuzfahrten mit der MSC Opera ab/bis Havanna sind von November 2017 bis April 2018 an 18 Terminen möglich. Die Route führt von Kuba in die Montego Bay auf Jamaika, auf die Cayman Islands sowie nach Cozumel in Mexiko mit Ausflugsmöglichkeiten zu den Maya-Stätten von Chichén Itza oder Tulum. Badeentspannung erleben Urlauber anschließend zum Beispiel im Strandresort Melia Las Antillas in Varadero (vier Sterne) auf Kuba. Das Resort liegt direkt am flach abfallenden Sandstrand und bietet neben einer großflächigen Poollandschaft mit Sonnenterrasse einen tropischen Garten. Eine Woche Kreuzfahrt mit Tischgetränke-Paket an Bord sowie sechs Hotel-Übernachtungen mit All Inclusive, Flug, Transfers und Touristenkarte ab 1.938 Euro pro Person. Zum Beispiel am 2. Dezember 2017 ab/bis Düsseldorf.



Die Karibik-Kreuzfahrten ab/bis Martinique zu den schönsten Inseln der Kleinen Antillen finden mit der MSC Fantasia an 19 Terminen statt. Ab/bis Miami geht es an zwölf Terminen mit dem neuen MSC-Flaggschiff MSC Seaside beispielsweise nach Puerto Rico und auf die Bahamas. Durch den Orient – unter anderem nach Abu Dhabi und Muscat – führen Kreuzfahrten mit MSC Splendida an zwölf Terminen ab/bis Dubai. Im Anschluss daran folgt der Badeaufenthalt im Wunschhotel der Reisenden aus dem breiten Angebot des Veranstalters. Die Dauer des Badeaufenthalts ist frei wählbar.



Angebote von Thomas Cook Signature und Neckermann Reisen sind buchbar in allen Reisebüros mit Thomas Cook-Agentur, unter www.thomascook.de und www.neckermann-reisen.de sowie bei angebundenen Internet-Portalen und beim Thomas Cook-Kundenservice unter 0234 / 96103 5217 (Thomas Cook Signature) und 0234 / 961035263 (Neckermann Reisen).

Thomas Cook Touristik GmbH

Thomas Cook ist der Reiseveranstalter der Thomas Cook GmbH für anspruchsvolle Kunden, der die Bedürfnisse der Reisenden nach Individualität mit der Sicherheit und den Annehmlichkeiten einer Pauschalreise verbindet. Die Thomas Cook GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Thomas Cook Group plc, die an der Londoner Börse notiert ist. In Deutschland ist die Thomas Cook GmbH der zweitgrößte Anbieter von touristischen Leistungen und Produkten. Zum Unternehmen gehören mit Neckermann Reisen, Thomas Cook, Öger Tours, Bucher Last Minute und Air Marin füh-rende und renommierte Veranstaltermarken sowie die Ferienfluggesellschaft Condor.



