Rundreisen und Kreuzfahrtkombinationen für den Winter 2018/19 vorab buchbar mit Frühbucherrabatt

Thomas Cook hat für die Veranstaltermarken Thomas Cook Signature und Neckermann Reisen das Angebot für Kreuzfahrt-Kombinationen und Rundreisen für die Wintersaison 2018/19 auf der Fernstrecke freigeschaltet. Damit sind zahlreiche Rundreisen und Kreuzfahrten auf der Fernstrecke erstmals schon vor Erscheinen der Winter-Kataloge im Juni 2018 vorab buchbar.



Das Angebot umfasst Rundreisen in Mexiko, Jamaika, Südafrika, Kuba, der Dominikanischen Republik, Mittelamerika, Südamerika, Kenia, Tansania, Sri Lanka und Thailand. Abhängig vom jeweiligen Reiseland beinhaltet das Portfolio Busrundreisen, Safaris, Rundreisen durch Nationalparks oder Highlight-Rundreisen von drei bis hin zu 15 Tagen.



Frühbucher profitieren bis 30. April 2018 von Frühbucherrabatten in Höhe von 30 Euro pro Person für Rundreisen bis sechs Nächte, 50 Euro pro Person bei Rundreisen bis zehn Nächte und 80 Euro pro Person bei Rundreisen ab elf Nächten.



Preisbeispiele:

Siebentägige Busrundreise „Mundo Mayas – Yacatan, Belize & Guatemala“ ab und bis Cancun im Doppelzimmer mit Verpflegung laut Programm ab 862 Euro pro Person inklusive 50 Euro Frühbucherrabatt pro Person bei einer Buchung bis zum 30. April. Zum Beispiel am 20. November 2018, buchbar über Neckermann Reisen.



Fünftägige Rundreise „Jambo Kenia Safari“ in Kenia im Minibus ab/bis Mombasa im Doppelzimmer mit Verpflegung laut Programm ab 838 Euro pro Person, inklusive 30 Euro Frühbucherrabatt pro Person bei Buchung bis zum 30. April. 2018. Zum Beispiel am 16. April 2019, buchbar über Neckermann Reisen.



Sechstägige Rundreise „Höhepunkte Thailands“ ab/bis Bangkok im Doppelzimmer mit Verpflegung laut Programm ab 415 Euro pro Person. Zum Beispiel am 18. Januar 2019, buchbar über Neckermann Reisen.



Die Rundreisen-Angebote von Neckermann Reisen, Thomas Cook Signature und Thomas Cook Signature Finest Selection für den Winter 2018/19 sind ab sofort buchbar in allen Reisebüros mit Thomas Cook- oder Neckermann Reisen-Agentur.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren