Neckermann Reisen mit elf neuen Hotels in Kroatien

Kroatien, das Land der 1.000 Inseln bietet mediterrane Natur und eine Küstenlandschaft mit einer Länge von über 6.000 Kilometern. Neckermann Reisen hat sein Angebot für Reisen nach Kroatien für den Sommer 2018 um elf Hotels ausgebaut und bietet damit eine noch größere Auswahl an Unterkünften in Dalmatien, Istrien und der Kvarner Bucht.



Preisbeispiele:

Die Insel Murter liegt in der kroatischen Region Dalmatien, die mit romantischen Buchten, unzähligen kleinen Inseln und gastfreundlichen Einwohnern punktet. Von dem lebhaften Städtchen Jezera aus lassen sich die in der Nähe gelegenen Krka-Wasserfälle im Krka Nationalpark einfach mit dem Auto erreichen. Einen perfekten Ausgangspunkt für Ausflüge in die Umgebung bietet das Jezera Village (drei Sterne). Die Unterkunft überzeugt mit zahlreichen Animations- und Sportangeboten sowie direkter Strandnähe.

Sieben Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück inklusive Flug, Transfers, Rail und Fly ab 668 Euro pro Person. Zum Beispiel am 21. Juli 2018 ab/bis Düsseldorf.



Das Laguna Park Resort (vier Sterne) liegt in Porec auf der Halbinsel Istrien, die zu den beliebtesten Urlaubsregionen in Kroatien gehört. Zum Kies- und Rasenstrand sind es lediglich wenige Gehminuten. Einkaufsmöglichkeiten sowie Restaurants und Bars befinden sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe. Dank Mini-, Junior- und Teensclub sowie Kinder- und Babypool eignet sich das Haus vor allem für Familien mit Kindern. Viele interessante Ziele in der Umgebung wie die Tropfsteinhöhlen Baredine Jama oder das Künstlerdorf Groznjan laden zu Ausflügen ein.

Sieben Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück ab 830 Euro pro Person. Zum Beispiel am 20. Juli 2018 bei eigener Anreise.



Die Kvarner Bucht ist durch ihre artenreiche Flora und Fauna, das kristallklare Wasser und eine vielfältige Küstenlandschaft als beliebtes Urlaubsziel bekannt. Umgeben von einem Pinienwald befindet sich das Hotel Carolina (vier Sterne) auf der Insel Rab. Die Unterkunft besticht mit direkter Strandnähe und den angrenzenden Wäldern, die zum Wandern und Radfahren einladen.

Sieben Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück ab 584 Euro pro Person. Zum Beispiel am 21. Juli 2018 bei eigener Anreise.



Das moderne Valamar Lacroma Dubrovnik Hotel (vier Sterne plus) liegt auf der kroatischen Halbinsel Babin Kuk in Strandnähe. In der großzügig gestalteten Hotelanlage fühlen sich Familien mit Kindern ebenso wohl wie Aktivurlauber, die hier zahlreiche sportliche Angebote nutzen können. Der große Wellnessbereich mit Saunen, Whirlpool und Dampfbädern lädt zum Entspannen ein.

Sieben Übernachtungen im Doppelzimmer und Halbpension inklusive Flug, Transfers, Rail und Fly ab 1.027 Euro pro Person. Zum Beispiel am 25. Juli 2018 bei eigener Anreise.



Die Angebote sind buchbar in allen Reisebüros mit Thomas Cook/Neckermann Reisen-Agentur, unter www.neckermann-reisen.de sowie bei angebundenen Internet-Portalen und beim Neckermann Reisen-Kundenservice unter 0234 / 961035263.

