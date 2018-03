Mit der "World Explorer" auf hohe See

Das neue Expeditionsschiff „World Explorer“ sticht ab 2019 in See und ist ab sofort bei Thomas Cook Kreuzfahrten buchbar. Das Schiff bietet Platz für 200 Gäste und ist das erste Hochsee-Schiff von nicko cruises. Die Kreuzfahrten starten und enden in Hamburg und gehen in den hohen Norden, beispielsweise nach Island oder Grönland. Zusätzlich werden Mittelmeer-Routen angeboten. Durch die Größe des Schiffs und die Eis- und Polarklasse, die dem Schiff erlaubt, auch durch vereiste Meere zu fahren, ist eine individuelle Routenführung mit hohem Erlebnisfaktor möglich. An Bord befinden sich ebenfalls ausgebildete Reiseführer und Experten, die begleitete Ausflüge mit den Gästen durchführen.



Preisbeispiel:

Für Kreuzfahrt-Neulinge bietet sich die Schnupper-Reise „Norwegische Fjorde“ an, bei der die Vielfalt Südnorwegens erkundet werden kann. Sieben Übernachtungen in der 2-Bett Expeditions-Kabine außen ab und bis Hamburg ab 1.999 Euro pro Person. Dazu sind Extras wie ein Ausflugspaket mit drei Ausflügen und ein Getränkepaket zubuchbar. Zum Beispiel vom 8. Bis 14. September 2019.



Thomas Cook-Angebote sind buchbar in allen Reisebüros mit Thomas Cook-Agentur und beim Thomas Cook-Kundenservice Kreuzfahrten unter 06171 / 65 65 210.

