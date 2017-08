Klettern und Entspannen in Ras Al Khaimah

Wer bei den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) nur an Wüste und Hitze denkt, liegt seit letztem November nicht mehr ganz richtig: In Ras Al Khaimah können Aktivurlauber nun auf einem Klettersteig die steilen Felswände des 1.934 Meter hohen „Jabal Jais“ erklimmen, dem höchsten Berg der VAE. Drei Parcours stehen Adrenalinjunkies auf insgesamt 470 Metern zur Auswahl. Der einfachste, der „Ledge Walk“, dauert etwa vier Stunden. Nur wer diesen gemeistert hat, darf sich den Herausforderungen der anderen stellen: der „Middle Path“ ist in etwa dreieinhalb Stunden zu bewältigen, der „Julphar Scare“-Parcours dauert circa eineinhalb Stunden, ist allerdings höher gelegen und verläuft senkrecht. Darüber hinaus ergänzen drei Seilrutschen mit 50, 60 und 300 Metern Länge das Angebot für Sportler mit unterschiedlichen Fitness-Leveln. Die erste Via Ferrata der Region liegt nur etwa 45 Minuten vom Zentrum und den Stränden von Ras Al Khaimah entfernt. Kostenlose Shuttlebusse bringen kletterwillige Urlauber in das Gebirge, Guides begleiten die Touren im Felsmassiv.



Wer sich von den Anstrengungen erholen möchte, checkt ab November 2017 im neuen Smartline Ras al Khaimah Beach Resort (vier Sterne)ein. Es richtet sich an Familien, Paare und Singles und präsentiert sich mit direkter Strandlage im typisch-farbenfrohen Design. Urlauber entspannen hier an einem 700 Meter langen Privatstrand oder in einem der drei Pools, genießen ein kühles Getränk in vier Bars oder einen Kaffee im Coffee Shop. Eine bequeme Nacht bieten über 253 geschmackvoll eingerichtete Chalets, die sich über den üppigen Garten verteilen. Wer auf Wellness setzt, schwitzt in der Sauna oder ruht sich im Jacuzzi aus. Aktive, die nach dem Klettersteig noch nicht genug haben, spielen Tennis, bringen sich im Fitness-Center in Form oder gleiten bei verschiedenen Wassersportaktivitäten über das Meer. Sieben Übernachtungen im Standard-Chalet mit All Inclusive, Flug, Rail & Fly und Transfer ab 854 Euro pro Person. Zum Beispiel am 12. Dezember 2017 ab/bis Frankfurt. Buchbar über Neckermann Reisen.



Neckermann Reisen-Angebote sind buchbar in allen Reisebüros mit Thomas Cook-Agentur, unter www.neckermann-reisen.de, bei angebundenen Internet-Portalen sowie beim telefonischen Kundenservice unter 0234 / 961035263.

