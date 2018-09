Golfprogramm für den Winter 2018/19 stark ausgebaut

Für den kommenden Winter haben die Veranstaltermarken Thomas Cook Signature und Thomas Cook Signature Finest Selection ihr Golfprogramm stark ausgebaut. Insgesamt stehen auf der Nah-, Mittel- und Fernstrecke 96 Golfhotels – davon 26 neu – in den Katalogen „Spanien, Mittelmeer“ von Thomas Cook Signature sowie „Orient, Afrika, Indischer Ozean“ und „Europa, Nordafrika“ von Thomas Cook Signature Finest Selection zur Auswahl. Interessierte finden in den Katalogen zur leichteren Orientierung außerdem Informationen zu den Golfdestinationen und -plätzen. Alle Golfhotels sind zudem mit einem grünen „Golf-Signet“ gekennzeichnet und übersichtlich auf der letzten Katalogseite aufgelistet. Bei Thomas Cook Signature Finest Selection finden Golfer zusätzlich zu jedem Golfhotel einen Hinweiskasten mit Informationen zu den im Voraus buchbaren Golfpaketen mit inkludierten Green Fees. Weitere Angebote sind über die Reservierungssysteme buchbar.



Ausgewählte Preisbeispiele:



Das moderne Luxushotel The Westin Abu Dhabi Golf Resort & Spa (vier Sterne plus) in Abu Dhabi liegt inmitten des Meisterschaftsgolfplatzes Abu Dhabi Golf. Sieben Übernachtungen im Deluxe Zimmer mit Blick auf den Golfplatz inklusive Frühstück ab 471 Euro pro Person, zum Beispiel am 2. November 2018. Green Fee-Paket inklusive je einer 18-Loch-Golfrunde für den Abu Dhabi Golf, Yas Links Golf, Saadiyat Island Golf sowie einem halben Golfcart, Rangebällen und einer Flasche Wasser ab 152 Euro pro Person. Buchbar bei Thomas Cook Signature Finest Selection (Katalog „Orient, Afrika, Indischer Ozean“).



Das Fünf-Sterne-Hotel Be Live Collection Son Antem (fünf Sterne) auf Mallorca ist im Stil einer mallorquinischen Finca gehalten und liegt inmitten der beiden 18-Loch-Golfplätze Son Antem East und West. Das Clubhaus mit Golfschule ist im Hotel untergebracht. Sieben Übernachtungen im Superior Zimmer mit Frühstück inklusive Condor-Flug, Sitzplatzreservierung, Rail & Fly 1. Klasse, hochwertigem Reiseführer und Privattransfer ab 482 Euro pro Person, zum Beispiel am 11. Dezember 2018 mit Flug ab Frankfurt. Verschiedene Green Fee-Pakete können vorab hinzugebucht werden, zum Beispiel für zwei 18-Loch-Golfrunden auf den beiden Golfplätzen von Son Antem ab 134 Euro pro Person. Buchbar bei Thomas Cook Signature Finest Selection (Katalog „Europa, Nordafrika“).



Das Hotel Iberostar Royal Andalus (vier Sterne) liegt am langen Sandstrand der Costa de la Luz in Andalusien. Der 27-Loch-Golfplatz mit Golfakademie liegt nur wenige Meter vom Hotel entfernt. Sieben Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück, inklusive unbegrenzter Golfrunden „All you can play“ auf den Golfplätzen Iberostar Real Novo Sancti Petri und Sancti Petri Hills, Condor-Flug, Sitzplatzreservierung, Rail & Fly, Transfers, FlexOption und Reiseführer nach Wahl ab 484 Euro pro Person, zum Beispiel am 24. November 2018 mit Flug ab Düsseldorf. Buchbar bei Thomas Cook Signature (Katalog „Spanien, Mittelmeer“).



Ein spezielles Team im Servicecenter berät Golf-interessierte Kunden zu allen Fragen zum Thema Golf und kümmert sich um die Startzeitenreservierung. Das Golf-Servicecenter ist telefonisch erreichbar unter 06171/651071 oder per Mail an golfurlaub@thomascook.de.



Angebote von Thomas Cook Signature und Thomas Cook Signature Finest Selection sind buchbar in allen Reisebüros mit Thomas Cook-Agentur, unter www.thomascook.de sowie bei angebundenen Internet-Portalen und beim Thomas Cook-Kundenservice unter 0234 / 96103 5217 (Thomas Cook Signature) und 06171 / 65 65 240 (Thomas Cook Signature Finest Selection).



