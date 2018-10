Geinberg5 Private Spa Villas bei den World Spa Awards, dem "Oscar" der Reisebranche, erstmals zum "World's Best Private Spa Villas 2018" gekürt!

30.10.18

Im oberösterreichischen Geinberg wird gejubelt: Das Luxus-Resort Geinberg5 Private Spa Villas in Oberösterreich unweit von Passau wurde bei den World Spa Awards als beste Resort-Anlage in der Kategorie „World's Best Private Spa Villas 2018“ ausgezeichnet. In den Jahren zuvor brillierte das Resort bei dem renommierten World Spa Award bereits dreimal mit der Auszeichnung Europe's Leading Lifestyle Resort. „Dass Geinberg5 Private Spa Villas mit der international renommierten Auszeichnung als weltweit bestes Private Spa Villen Resort geehrt wurde, macht uns stolz und zeigt, dass wir mit unserem Produkt auch international konkurrieren können. Es ehrt uns enorm, das wir erneut die Jury mit 650.000 Experten und ausgewählten Gästen mit unseren Private SPA Villen begeistern konnten. Ich bedanke mich bei all unseren Mitarbeitern, die einen entscheidenen Beitrag dazu geleistet haben“, so Manfred Kalcher, Geschäftsführer des SPA Resorts Therme Geinberg.



Meine Villa, meine Sauna, mein Badesteg…



Die Geinberg5 Private Spa Villas im oberösterreichischen Geinberg bieten Wellness-Luxus pur – ein einmaliges Angebot, das die Jury wieder überzeugte: Alle 21 stylischen, bis zu 300 Quadratmeter großen Villen und Suiten verfügen über einen 25 bis 40 Quadratmeter großen eigenen Wellnessbereich mit finnischer Sauna, Dampfbad und offenem Kamin. Auf der privaten Sonnenterrasse relaxen die Gäste im eigenen Whirlpool mit Thermalwasser oder gelangen über den persönlichen Badesteg direkt in einen der beiden 3.300 Quadratmeter großen Natur-Badeteiche. Im Private SPA steht allen Villenbewohnern ein weiterer exklusiver Spa-Bereich inklusive Hamam zur Verfügung.



Einzigartig ist auch der Service: Ein Team von Butlern steht allen Gästen zur Verfügung und serviert auf Wunsch die Spezialitäten à la carte aus dem resorteigenen Hauben-Restaurant AQARIUM. Für Golfer ist Geinberg5 ein echter Geheimtipp: Das Luxusresort liegt direkt an der Grenze Österreichs zum Bayerischen Bäderdreieck Bad Griesbach – Bad Birnbach – Bad Füssing.



Diesen Winter lockt das Luxus-Resort Geinberg5 Private Spa Villas mit attraktiven Wellness & Beauty Behandlungen, mit denen die Gäste einfach eintauchen können in die World of Spa, World of Beauty, World of Health oder die World of Wellness.



Über die World Spa Awards ein Schwesterunternehmen der World Travel Awards™



Die World Spa Awards™ ehren seit 25 Jahren herausragende Leistungen in allen Bereichen der Wellness & Spa Hotelbranche. Heute sind die Auszeichnungen der World Spa Awards und der World Travel Awards™ weltweit als Gütesiegel für Qualität und Luxus bekannt und setzen richtungsweisende Maßstäbe in der gesamten Branche. www.worldspaawards.com



Weitere Awards der Geinberg5 Private Spa Villas (Oberösterreich) Seit der Eröffnung erhielten die Geinberg5 Private SPA Villas eine Reihe hochkarätiger Auszeichnungen:





World Travel Award als Europas bestes Lifestyle Resort 2014, 2015 und 2016

Höchstbewertung von 4 Lilien im Relax Guide 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2 Hauben im Gault Millau 2014, 2016, 2017, 2018, 2019

Drei Sterne im A la Carte Österreich - Aufsteiger des Jahres 2019

Drei Gabeln im Falstaff 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

3 Kochlöffel erhielt das Restaurant AQARUM vom Schlemmeratlas 2017

Die Auszeichnung „Gesamtkonzept des Jahres“ erhielt Geinberg5 von Der große Restaurant & Hotel Guide 2017

Wellness-Aphrodite 2014

Seven Star Global Luxury Award 2013

Klima:aktiv Preis 2014 für nachhaltige Tourismusprojekte

Landes-Tourismuspreis 2014 des Landes OÖ für touristische Unternehmensleistung





VAMED Vitality World



Der international tätige Gesundheitskonzern VAMED engagiert sich seit 1995 im Thermen- und Wellnessbereich. Unter der 2006 gegründeten Kompetenzmarke VAMED Vitality World betreibt die VAMED acht der beliebtesten heimischen Thermen- und Gesundheitsresorts, den AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld, das SPA Resort Therme Geinberg , die Therme Laa – Hotel und Spa, die St. Martins Therme & Lodge, die Therme Wien, das Gesundheitszentrum Bad Sauerbrunn, das TAUERN SPA Zell am See-Kaprun, das la pura women´s health resort kamptal und mit dem Aquaworld Resort Budapest eines der größten Thermenresorts Ungarns. Mit jährlich rund 500.000 Gästen im Aquaworld Resort Budapest und mehr als 2,5 Millionen Gästen in den heimischen Thermen der VAMED Vitality World ist die VAMED Österreichs führender Betreiber von Thermen- und Gesundheitsresorts.



VAMED AG



Die VAMED wurde im Jahr 1982 gegründet und hat sich seither zum weltweit führenden Gesamtanbieter für Krankenhäuser und andere Einrichtungen im Gesundheitswesen entwickelt. In 77 Ländern auf vier Kontinenten hat der Konzern bereits 710 Projekte realisiert. Das Portfolio reicht von der Projektentwicklung sowie der Planung und der schlüsselfertigen Errichtung über Instandhaltung, technische, kaufmännische und infrastrukturelle Dienstleistungen bis hin zur Gesamtbetriebsführung in Gesundheitseinrichtungen. Die VAMED deckt mit ihrem Angebot sämtliche Bereiche der gesundheitlichen Versorgung von Prävention und Wellness über die Akutversorgung bis zur Rehabilitation und Pflege ab. Darüber hinaus ist die VAMED führender privater Anbieter von Rehabilitationsleistungen und mit VAMED Vitality World der größte Betreiber von Thermen- und Gesundheitsresorts in Österreich. Im Jahr 2014 war die VAMED Gruppe weltweit für rund 16.300 Mitarbeiter und ein Geschäftsvolumen von 1,5 Milliarden Euro verantwortlich.

