Taylor Wessing berät NRW.BANK bei Verkauf von Langendorf an Wielton

Die NRW.BANK.Spezialfonds GmbH & Co. KG hat ihre Beteiligung von knapp 40 Prozent an dem deutschen Nutzfahrzeugbauer Langendorf veräußert. Käufer ist die Wielton SA, einer der größten polnischen Hersteller von Sattelaufliegern und Anhängern für Lastkraftwagen.



Langendorf gehört zu den führenden deutschen Fahrzeugherstellern mit Sitz im Ruhrgebiet. Neben Sattelkippern und Kippaufbauten auf Motorfahrzeugen fertigt das Unternehmen Innenlader für den Transport von Flachglas oder Fertigelementen sowie Satteltieflader an.



Mit der Übernahme von Langendorf möchte Wielton seine Produktpalette erweitern und den Anteil der Wielton-Gruppe auf dem deutschen Markt ausbauen.



Die internationale Sozietät Taylor Wessing hat die NRW.BANK bereits beim Erwerb im Jahre 2013 und nun beim Verkauf der Minderheitsbeteiligung unter der Federführung des Düsseldorfer Partners Ernst-Albrecht von Beauvais rechtlich beraten.



Rechtliche Berater NRW.BANK.Spezialfonds GmbH & Co. KG:



Taylor Wessing: Dr. Ernst-Albrecht von Beauvais (Partner, M&A), Patrique Willems (Senior Associate, M&A), Dr. Simon Weppner (Partner, Tax), Dr. Bert Kimpel (Partner, Tax) (alle Düsseldorf)



Rechtliche Berater Hauptgesellschafter:



WMS Rechtsanwälte: Dr. Klaus Stein, Marc Barmscheid (beide Osnabrück)



Rechtliche Berater Wielton SA:



Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH: Dr. Thomas Kuhnle (Partner, Gesellschaftsrecht/M&A), Kathrin Rettner (Associate, Gesellschaftsrecht/M&A) (beide Stuttgart)

Taylor Wessing

