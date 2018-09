Ab sofort buchbar: Mobiles Marketing der Zukunft!

13.09.18

Jeden Monat erzeugt das neue Mobile-Werbenetz von TAXi-AD GmbH, welches zusammen mit der nrbyXmedia GmbH aufgebaut worden ist, knapp 2 Millionen mobile Benachrichtigungen. Fahrgäste und Passanten erhalten eine Werbebotschaft auf ihrem Smartphone, sobald sie sich in einem Radius von rund 80 Metern um das Taxi aufhalten. Das Netz wurde in den letzten Monaten in Hamburg, Berlin, München, Stuttgart und Frankfurt a. M. aufgebaut und wird stetig erweitert. Weitere Städte sind in der Planung.



Erfolgreiche Marken werden heute zum Begleiter entlang der mobilen Customer Journey und nutzen gerne neue Touchpoints, mit denen sie ihre Kunden auch mobil erreichen.



„Wir sehen in der Verbindung von Taxiwerbung und Mobile ein riesiges Wachstumspotenzial, das wir für unsere Kunden erschließen.“, sagt Ralf Johansson, Geschäftsführer von TAXi-AD, nimmt sein Smartphone in die Hand und gelangt von der neuen Werbeform mit nur einem Klick direkt zur Website des aktuellen Werbekunden.



„Mit jedem ausgerüsteten Taxi bringen wir die Werbung unserer Kunden täglich 24 Stunden lang auf die Straße, zu den Fahrgästen im Taxi und zu Passanten bis zu 80 Meter um das Taxi herum, dies entspricht einem beworbenen Raum von mehr als 30.000 qm je Minute.“, ergänzt Johansson.



Mit den mobilen Kampagnen können aktuelle und zeitlich begrenzte Angebote, Landingpages, Social Media Interaktionen oder auch App-Downloads beworben werden - alles ist möglich.



Neben der Vergrößerung des Netzes in Hamburg, Berlin, München und Frankfurt folgt in den kommenden Wochen der Ausbau des Netzes auch in Chemnitz und Kassel. Mehr Infos ➞ Über die nrbyXmedia GmbH

nrbyXmedia ist Spezialist für standortbezogene Benachrichtigungen auf dem Smartphone, für deren Empfang keine App benötigt wird. Wir schaffen für Marken einen einfachen, schnellen, skalierbaren und datenschutzkonformen Zugang zu mobilen Konsumenten. Basierend auf dem Einsatz von Beacon und einer proprietären und fortschrittlichen SaaS-Infrastrukturmanagement- und Proximity-Content-Plattform realisiert nrbyXmedia Location-based Service- und Location-based Advertising-Projekte für Kunden unterschiedlichster Branchen und Größe. Zusammen mit TAXi-AD geht nrbyXmedia im Out-of-Home Markt neue Wege und verfügt über das erste buchbare Beacon-Werbenetz im DACH-Raum.

