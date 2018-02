Großes Angebot und viele Aktionen: Freizeitregion Taunus mit neuem Konzept auf der "Land & Genuss" Messe in Frankfurt

Die Endverbrauchermesse „Land & Genuss“ auf dem Frankfurter Messegelände widmet sich den Themen ländlicher Raum, Garten- und Naturwelten zum Anfassen und regionalen Spezialitäten zum Probieren. Die ideale Plattform also, den Messebesuchern die schönen Facetten der Natur- und Erlebnisregion Taunus zu zeigen. Es ist das „grüne Wohnzimmer“ vor den Toren Frankfurts, erreichbar in nur 20 Minuten Fahrtzeit.



„Wir haben unsere Taunus-Standfläche in diesem Jahr mehr als verdreifacht“, sagt Daniela Krebs, Geschäftsführerin des Taunus Touristik Service (TTS), „Auf 33 Quadratmetern zeigen wir unsere Freizeitregion und haben uns starke Partner aus dem Taunus ins Boot geholt, die mit Gewinnspielen und Mitmachaktionen ein abwechslungsreiches Programm bieten. Dafür brauchen wir einfach mehr Platz.“



Vom 23. bis 25. Februar zeigt der Tourismusverband den Taunus in bewährter Manier wieder zusammen mit dem Naturpark Taunus in Halle 1.2. Erstmalig in diesem Jahr sind vier weitere Partner mit an Bord: Zum einen stellt sich „Pedelity“ vor, das neue E-Bike-Verleihsystem des Taunus. Die verschiedenen Räder kann man sich anschauen und Probe sitzen. Auf der Taunus-Aktionsfläche gegenüber wechseln sich außerdem Opel-Zoo, Freizeitpark Lochmühle und der Hofladen des Langwiesenhofs aus Wehrheim mit Aktionen ab.



Angebot und Programm am Taunus-Stand im Überblick:



Durchweg an allen drei Messetagen – von Freitag bis Sonntag – gibt es am Taunusstand eine persönliche Freizeitberatung, was ein jeder in der Region alles entdecken kann. Interessierte können sich bebilderte Broschüren mit Freizeitvorschlägen mitnehmen. Der Naturpark Taunus stellt außerdem ausgebildete Naturparkführer für Fragen rund ums Wandern zur Verfügung, die haben auch immer gute Tipps auf Lager.



Der Barfußpfad wird wieder aufgebaut, er ist bei den rund 600 angemeldeten Kindern des Schulprogramms aus Frankfurt und Umgebung immer sehr beliebt. Mit geschlossenen Augen und natürlich barfuß erfühlen sich die Kinder auf dem Pfad die unterschiedlichsten Naturmaterialien. „Wir bringen mit dem Barfußpfad die Natur in die Messehalle und die kann man dann mit unseren zertifizierten Naturpark-Wanderführern bei einer unserer zahlreichen Themenwanderungen im Taunus aus einer ganz neuen Perspektive erleben“, sagt Uwe Hartmann, Geschäftsführer des Naturpark Taunus. Hartmann macht auch gleich auf den neuen Veranstaltungskalender des Naturpark Taunus aufmerksam, in dem über 80 geführten Tourenangebote aufgelistet sind.



An allen drei Tagen stellt sich „Pedelity“ vor, das neue Elektrofahrrad-Leihkonzept des Taunus. Es gibt bereits über 25 Verleihstationen im Taunus, bei denen man ab April insgesamt 120 E-Bikes für eine Entdeckungstour leihen kann. Spannende Tourenprogramme fürs E-Bike hat der Naturpark Taunus in Planung, demnächst werden sie buchbar sein. Die unterschiedlichen Pedelity-Radtypen, vom normalen E-Bike über Mountainbikes bis hin zu Cruisern oder auch Lastenrädern, stehen auf der Messe zum Anschauen und Probesitzen bereit.



Auf der gegenüberliegenden Taunus-Aktionsfläche präsentieren sich die Partner



Am Freitag ist der Freizeitpark Lochmühle mit einer spannenden Aktion vor Ort: Kleine Besucher können erntefrisches Rapsöl eigenhändig mit einer Rapspresse herstellen und gleich mit nach Hause nehmen. So erhalten Kindern einen lebendigen Eindruck von der einst mühsamen Herstellung von Naturprodukten in einem Mühlenbetrieb.



Am Samstag hat der Bio-Bauernhof „Langwiesenhof“ aus Wehrheim regionale Spezialitäten aus seinem Hofladen im Gepäck. Von Corned Beef im Glas über Rindersalami und geräucherten Rinderknackern, abgepackt und vakuumiert, bis hin zu Eiern aus Freilandhaltung. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, den Hof in Wehrheim zu besuchen, der Hofladen ist immer freitags zwischen 15 und 18 Uhr geöffnet.



Am Messe-Sonntag ist der Opel-Zoo mit seinem beliebten Glücksrad da. Es gibt viele schöne Preise zu gewinnen, auch Eintrittskarten für den Opel-Zoo. Außerdem werden Fühlkästen aufgestellt, in denen man spüren, fühlen und erfahren kann, was es im Opel-Zoo alles gibt.



„Live Cooking“ – der Taunus auf der großen Showbühne



Torben Emmerich, Inhaber der Löwenherz Gastronomie in Wehrheim und Mitgliedsbetrieb von „Hessen á la carte“, einer Kooperation des DEHOGA Hessen und der hessischen Regionalküchen, wird am Freitag, 23. Februar, ab 16 Uhr auf der großen Showbühne seinen legendären „Handkäs‘-Salat“ live zubereiten und zeigen, wie gut und innovativ die Küche im Taunus ist. Und vielleicht entdecken dabei junge Besucher ihr Interesse am Kochen? Wer an einer Ausbildung zum Koch interessiert ist, kann sich hier erste Ideen aus der Praxis holen.



Infobox zur Messe „Land & Genuss“ auf dem Frankfurter Messegelände



Öffnungszeiten: Freitag, 23. Februar, 10-20 Uhr; Samstag und Sonntag, 24./25. Februar, 9-18 Uhr.



Taunus-Stand: Die Freizeitregion Taunus freut sich auf ihre Besucher am Stand-Nr. H 13 in Halle 1.



Eintrittspreis: Das reguläre Tagesticket kostet 12 Euro, ermäßigt 9 Euro. Rabattgutscheine sind auch im Taunus-Informationszentrum in Oberursel, Hohemarkstraße 192, erhältlich; solange der Vorrat reicht.

