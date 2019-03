Erstmals touristische Radkarte für die Freizeitregion Taunus erschienen

06.03.19

Der Tourismusverband Taunus Touristik Service präsentiert erstmals eine Radkarte für die Freizeitregion Taunus. Die Karte stellt insgesamt 19 Angebote mit einer Gesamtlänge von über 500 Kilometern für Radler und Mountainbiker vor - vom hessischen Radfernweg bis zum Bikepark auf dem Großen Feldberg.



Taunus. Das alte Jahr ist noch nicht lange vorbei, da hat der touristische Dachverband Taunus Touristik Service (TTS) bereits die kommende Radsaison des Frühjahrs 2019 im Blick. Erstmals hat der Dachverband eine Karte mit den wichtigsten Strecken für Radfahrer und Mountainbiker für die gesamte Taunusregion herausgebracht. Vom Süden in den Norden: von der Mainebene über den hohen Taunus bis zum Lahntal. Sowie von Westen nach Osten: vom Rheingau-Taunus bis in die Wetterau.



Somit ist das auf das Format A5 gefaltete Printprodukt die perfekte Inspiration für alle, die die Region auf abwechslungsreichen Touren entdecken und sich einen Überblick über die schönsten touristischen Rad-Routen verschaffen möchten.



Die Radkarte schließt eine Lücke in der Broschürenlinie des Taunus Touristik Service, der unter der Dachmarke "Taunus. Die Höhe." bisher eine Imagebroschüre sowie die sieben Themenbroschüren "Natur & Erlebnis", "Sport & Outdoor", "Familie & Attraktionen", "Wellness & Entspannung", "Kultur & Geschichte", "Heiraten im Taunus" sowie "Caravan & Wohnmobil" herausgegeben hat. Zudem gibt der TTS halbjährlich den beliebten Veranstaltungskalender heraus.



Daher ist die Freude beim TTS groß, diese Radkarte als Broschüren-Neuzugang präsentieren zu können; TTS-Geschäftsführerin Daniela Krebs:



"Mit dieser touristischen Radkarte kommen wir der großen Anfrage der Taunus-Fans nach; und es ist für jeden etwas dabei: von der familienfreundlichen bis hin zur sportlich-ambitionierten Tour. Fahrradfahren ist populär, da kann der Taunus nicht nur mit schönen Radwegen punkten, sondern hat auch prächtige Natur, spannende Topographie und kulturelle Highlights zu bieten. Die Übersichtskarte soll daher auch zu Ausflügen inspirieren."



Die Taunus-Radkarte hat einen Maßstab von 1:115.000 und stellt alle mit einer eigenen Markierung versehenen, touristischen Rad- und Mountainbikeangebote vor, die durch das Verbandsgebiet des TTS verlaufen. Aufgeteilt auf drei Rubriken werden Radtouren, Trails für Mountainbiker und die beiden Zeitfahrstrecken des Stoppomat Großer Feldberg in der Karte dargestellt.



Bei den Angeboten für Radler sind sowohl die beiden hessischen Radfernwege (R6 und R8) als auch der Taunus-Abschnitt des Deutschen Limes-Radweges dargestellt.



Hinzu kommen u.a. die Tagestouren auf dem Weiltalweg vom hohen Taunus in Richtung Lahn, durch das Ems- und Wörsbachtal bei Idstein und Bad Camberg oder auf dem Aartalradweg im Untertaunus. Liebhaber von Rundrouten können sich über Touren in Bad Homburg, Oberursel oder Usingen freuen.



Die Mountainbike-Strecken, über die der TTS informiert, sind die beiden Trails des Bikepark Großer Feldberg sowie der Flowtrail, der vom höchsten der Taunusberge hinab zur Oberurseler Hohemark führt. Darüber hinaus bewirbt der TTS die beiden erst kürzlich eröffneten Tracks am Steinkopf (518 m, bei Wehrheim) mit den wohlklingenden hessischen Namen "Handkääs" und "Ebbelwoi"



Auf ihrer Vorderseite bildet die Radkarte die Topographie der Taunusregion ab, wodurch Rückschlüsse auf den Schwierigkeitsgrad der Radtouren gezogen werden können. Außerdem sind die wichtigsten Verkehrswege, U- und S-Bahn-Haltestellen abgebildet. Die Destination Taunus ist grün eingefärbt. Die Streckenverläufe der Angebote sind ebenfalls farbig dargestellt. Darüber hinaus trägt jedes Angebot in der Karte die Wegemarkierung, mit der es im Gelände versehen ist. Eine Legende sorgt dafür, dass die Streckenverläufe schnell und einfach den Angeboten zugeordnet werden können.



Die Rückseite der Karte liefert zu allen Themenrouten kurze Beschreibungen und Streckeninformationen wie Start/Ziel, Länge und Wegbeschaffenheit. Neben diesen Informationen zum Verlauf und zur Charakteristik der Strecken erfahren Radfreunde, die auf umweltfreundlichem Wege anreisen oder die Radtour mit der Bahnrückreise kombinieren möchten, welche Haltestellen für die An- oder Abfahrt genutzt werden können. Darüber hinaus werden Nutzer über geführte Touren, ergänzendes Kartenmaterial und die schönsten Radevents in der Region informiert.



Die Radkarte liegt in Kürze an allen touristischen Stellen der Region aus (Taunus-Informationszentrum, Bürgerbüros, Tourist-Informationen, Freizeiteinrichtungen) und ist ein hervorragendes Medium, um Einwohner wie Gäste anzusprechen und für die Region zu begeistern.



In digitaler Form steht die Karte ab sofort auf der Tourismus-Webseite https://taunus.info im Bereich "Service & Infos" zum Download bereit.

(lifePR) (